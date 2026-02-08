1. O que define evolução é estímulo, não cenário

"A primeira coisa que eu sempre reforço é que o progresso não vem da estrutura, vem do estímulo. Músculo não cresce porque você está no espaço fitness. Ele responde a um exercício bem executado, repetido com frequência e com progressão", afirma.Segundo a educadora física, a prática no ambiente doméstico pode ser tão eficiente quanto a do centro de treinamento quando existe organização. "Se você se movimenta com intensidade, faz o básico muito bem feito e aumenta o desafio ao longo das semanas, você evolui. O mais importante é manter constância: mesmo com pouco tempo, uma rotina bem direcionada já gera mudança", reforça.

2. No treino em casa, a consistência costuma ser maior (e isso pesa muito)

Na prática, o maior desafio da atividade física não é o exercício em si, e sim manter a regularidade. "O formato em casa tem uma vantagem enorme: ele se encaixa melhor na vida real. Sem deslocamento e sem depender de horário, a chance de manter constância é maior". Para ajudar na disciplina, Flávia recomenda transformar o hábito em algo mais concreto no dia a dia: "o ideal é separar um cantinho como seu espaço de movimento. Isso ajuda o cérebro a entender que aquele momento faz parte do dia", orienta.

3. O melhor formato é o que se encaixa na sua vida

Mais do que escolher o lugar ideal, ela reforça que o ponto decisivo é criar uma rotina que seja viável. "As 24 horas do dia não são iguais para todo mundo. Tem gente que consegue se exercitar pela manhã, outras só à noite, outras precisam encaixar 20 minutos entre tarefas. Quando você escolhe um formato que combina com a sua rotina, fica muito mais fácil manter consistência, e é essa repetição ao longo do tempo que realmente muda o corpo", finaliza.