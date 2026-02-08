Problemas emocionais como ansiedade, medo, estados depressivos, agressividade e compulsões não são exclusivos dos humanos e fazem parte da rotina clínica dos animais de estimação.

Cães e gatos também sofrem com esses distúrbios, muitas vezes de forma silenciosa e geralmente são confundidos com desobediência ou "manias". Ignorar esses sinais compromete não só o comportamento, mas também a saúde física dos pets e o convívio com os responsáveis.

Para a médica-veterinária Farah de Andrade, consultora da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, entender o comportamento como forma de comunicação é o primeiro passo para cuidar da saúde mental dos animais.