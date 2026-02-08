A tradição que sustenta a preservação cultural dos povos indígenas agora também impulsiona a inovação tecnológica. Mulheres de diversas etnias se uniram para criar uma Inteligência Artificial (IA) pensada e administrada exclusivamente por elas: a Arandu.

A ferramenta, cujo nome significa "sabedoria" em tupi-guarani, integra a plataforma Círculos Indígenas, que reúne múltiplas funcionalidades e atua como uma espécie de guardiã digital dos valores, saberes e tradições dos povos originários do Brasil.

Na plataforma que abriga a IA Arandu, as participantes produzem, editam, distribuem conteúdos, registram saberes tradicionais em formato digital e comercializam produtos e criações desenvolvidas nas aldeias, fortalecendo a autonomia econômica das comunidades.