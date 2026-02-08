Ter um lago natural em casa é o sonho de quem busca uma conexão mais profunda com a natureza. Sua presença simboliza paz, harmonia e frescor: um refúgio onde o movimento calmo da água e as diferentes espécies aquáticas e vegetais transformam o espaço, trazendo cor e serenidade ao dia a dia.

Entretanto, para quem acredita que lagos só podem ser instalados em grandes terrenos - ou tem receio de uma logística complexa -, os paisagistas Cleber e Arthur Depieri, sócios no escritório Depieri Paisagismo, trazem uma boa notícia: é totalmente possível integrar lagos a diferentes tipos de propriedades, e o resultado é simplesmente encantador!

Para isso, é essencial contar com um projeto bem elaborado, um planejamento cuidadoso, além do olhar atento de uma equipe especializada - o toque final que faz toda a diferença no resultado.