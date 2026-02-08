A temporada de verão em Gramado, Canela e região ganha novos significados para quem busca dias de sol para explorar novos lugares. Pensando nisso, a Brocker Turismo apresenta diversos roteiros para compor a experiência do visitante ao desfrutar do Verão na Serra Gaúcha, somando momentos de aventura, boa mesa e lazer ao ar livre para criar uma programação completa.
Com temperaturas agradáveis e paisagens que ganham novas cores nesta época do ano, diversas atrações podem ser contempladas para atender a diferentes perfis de viajantes. Os roteiros se resumem entre natureza, aventura, bem-estar, gastronomia, passeios em família e momentos românticos.
Para quem busca aventura em cenários em meio à natureza, o Trekking das Cascatas convida os apaixonados por trilha a percorrer 7 Km apreciando a Cascata do Caracol e a, ainda desconhecida, Cascata da Lageana. Já para quem quer sentir a essência da natureza, através de um olhar mais holístico e de relaxamento, a dica é o Banho de Floresta, uma experiência que convida o visitante a desacelerar e fazer uma conexão consigo mesmo.
O Verão na Serra também contempla passeios para famílias e casais que desejam conhecer as origens culturais da região através dos roteiros de agroturismo, com destaque ao Tour Vindima Colonial, experiência específica dessa época. Para quem prefere o ambiente urbano, o convite é explorar o comércio pulsante das cidades, parques temáticos e a renomada gastronomia local, permitindo um equilíbrio entre a infraestrutura urbana e as paisagens exuberantes das rotas rurais.
"A temporada de verão permite experiências memoráveis na Serra Gaúcha. Nossa curadoria foi pensada para mostrar que a região é um destino potencial o ano todo, capaz de oferecer desde o silêncio restaurador da natureza até a vibração dos parques temáticos", destaca Any Brocker, CEO da Brocker Turismo.
Neste verão, Gramado e Canela se apresentam como destinos ideais para quem busca experiências únicas, com oportunidades de descontos em até 40% e menos filas nos passeios.
COMO CHEGAR
Para chegar à Serra Gaúcha, o principal acesso é via Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho), a cerca de 115 km de Gramado, onde pode-se alugar um carro ou pegar um ônibus. Outra opção é voar para Caxias do Sul (Aeroporto Regional Hugo Cantergiani), mais próximo (70 km), ideal para acessar Bento Gonçalves e arredores.
De avião:
Porto Alegre (POA): Melhor opção para voos, com traslados e ônibus (empresa Citral) disponíveis para Gramado/Canela, levando cerca de 2 horas.
Caxias do Sul (CXJ): Mais próximo da Serra. Conta com voos de São Paulo e Rio de Janeiro.
De carro (a partir de Porto Alegre):
Rota Romântica (BR-116/RS-235): Via Novo Hamburgo/Ivoti, passando por paisagens lindas.
Via Taquara (RS-020/RS-235): Comum para chegar a Gramado, passando por Igrejinha e Três Coroas.
De ônibus:
Empresas operam saídas diárias da rodoviária de Porto Alegre e do Aeroporto Salgado Filho para cidades como Gramado, Canela e Bento Gonçalves.
ROTEIRO IMPERDÍVEL
PICADA CAFÉ
A cidade de Picada Café proporciona roteiros para quem procura paz, lindas paisagens e gastronomia colonial irresistível. O roteiro de turismo rural foi elaborado para você aproveitar tudo que a cidade tem de melhor, seja a paisagem ou as experiências. Já o roteiro caminhos da fé procura trazer uma imersão de contemplação e profundidade religiosa que está atrelada às nossas raízes culturais.
SÃO FRANCISCO DE PAULA
São Francisco de Paula leva o nome do seu padroeiro, é marcada pela preservação da cultura campeira e do folclore gaúcho. A cidade se encontra em uma região de transição entre a Serra Gaúcha e os Campos de altitude, com paisagens de belos campos com araucárias e inúmeras cachoeiras, onde se pode percorrer trilhas e passear a cavalo. Todas estas características compõem a harmonia perfeita para boas experiências durante o período do verão.
NOVA PETRÓPOLIS
Colonizada por imigrantes alemães, Nova Petrópolis cultiva seus costumes com muita força e representatividade. Podemos encontrar estas características na arquitetura da cidade, nas opções gastronômicas e na hospitalidade cortês dos moradores. A cidade é um verdadeiro oásis para quem busca tranquilidade durante o período do verão. Com clima ameno e diversas opções de experiências ao ar livre, Nova Petrópolis é o lugar ideal para ser seu refúgio neste período.
GRAMADO
Gramado é uma cidade muito mais do que encantadora. O charme das ruas floridas, os detalhes da arquitetura, o aconchego da hotelaria, o requinte da gastronomia, a qualidade dos produtos e serviços, a originalidade das colônias, a hospitalidade das pessoas, o cheiro da natureza; enfim, tudo em Gramado parece conspirar para que se vivam momentos únicos de prazer. Gramado é muito mais do que lareira e vinho no inverno. E para você, que deseja uma opção relaxante para o verão, é possível vivenciar verdadeiros espetáculos da natureza nesta época do ano.
CANELA
Canela oferece uma experiência inigualável em meio à natureza. Com sua deslumbrante Mata Atlântica e suas cachoeiras fascinantes, o destino proporciona trilhas emocionantes e uma conexão profunda com a natureza em qualquer época do ano, sobretudo no verão. Além disso, essa cidade encantadora e acolhedora mantém uma agenda vibrante durante todo o ano, repleta de eventos que não apenas atraem visitantes, mas também enriquecem e celebram a cultura local.
Mistura única de cultura europeia, vinhos, gastronomia farta e paisagens naturais
A Serra Gaúcha oferece uma mistura única de cultura europeia, vinhos, gastronomia farta e paisagens naturais, concentrando-se principalmente em Gramado, Canela e Bento Gonçalves. Os destaques incluem visitar vinícolas no Vale dos Vinhedos (como Miolo e Casa Valduga), passear no trem Maria Fumaça, visitar o Lago Negro, a Rua Coberta em Gramado, a Catedral de Pedra em Canela, parques temáticos e saborear fondues e cafés coloniais.
Gramado e Canela: Pontos Turísticos: Lago Negro, Rua Coberta, Rua Torta, Fonte do Amor Eterno e a Catedral de Pedra de Canela.
Parques e experiências: Snowland (parque de neve), Mini Mundo, Parque do Caracol, Skyglass Canela (plataforma de vidro) e Parque Terra Mágica Florybal.
Atrações temáticas: Museu do Elvis Presley, Casa da Ovelha (demonstrações e atividades) e chocoBus.
Bento Gonçalves e região (Vale dos Vinhedos): Enoturismo: Visita a vinícolas como Aurora, Miolo e Casa Valduga, ideal para degustações.
Experiências: Passeio de Maria Fumaça, pisa da uva (na época da vindima, início do ano) e restaurantes típicos italianos.
Nova Petrópolis - imigração alemã: Parque Aldeia do Imigrante, que conta com construções históricas e pedalinhos.
Inverno: Fondue, lareira, vinhos e chocolates quentes.
Outono/verão: Clima agradável para caminhar, ver as hortênsias (verão) ou as folhas secas (outono).
VALE DOS VINHEDOS
O Vale dos Vinhedos, situado na Serra Gaúcha (Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul), é o principal roteiro de enoturismo do Brasil, famoso por vinícolas familiares e grandes produtoras como Miolo e Casa Valduga. Oferece degustações, vinhos de alta qualidade, gastronomia italiana, paisagens de colinas, além de experiências como a colheita na Vindima (janeiro-março).
Vinícolas Renomadas: Casa Valduga, Miolo, Aurora, Cave de Pedra (formato de castelo), Pizzato, Larentis, e Dom Laurindo.
Experiências: Degustações guiadas, cursos, piqueniques nos vinhedos, tour de bike e pisa das uvas durante a safra.
Gastronomia: Fortemente influenciada pela imigração italiana, com massas, galetos e restaurantes como o Vale Rústico.
Outras atrações: Parque da Ovelha e a Devorata Trufas Artesanais.
Melhor época: A época da colheita (Vindima) ocorre entre janeiro e março.
Hospedagem: Inclui opções de luxo como o Spa do Vinho e pousadas charmosas como a Pousada Cantelli.
Localização: Fica a cerca de 120 km de Porto Alegre.
Temporada da Vindima se destaca na Serra Gaúcha
Cultuando as raízes italianas e valorizando o enoturismo, a Vindima em Gramado ocorre até o dia 1º de março. O evento, que integra o calendário municipal, destaca-se por oferecer vivências autênticas nas vinícolas locais. O roteiro da Brocker Turismo "Tour Vindima Colonial", apresenta o lado rural de Gramado e promove a tradicional pisa da uva, animada por um gaiteiro. Em Canela, a Vitivinícola Jolimont também disponibiliza essa prática. Já para quem busca o clássico passeio de Maria Fumaça, a dica é o Tour Trem e Vinho, no Vale dos Vinhedos.
Experiência Pisa da Uva no Tour Vindima Colonial
A temporada de verão em Gramado e Canela ganha novos significados para quem busca dias de sol para explorar novos lugares. Pensando nisso, há diversos roteiros para compor a experiência do visitante ao desfrutar do Verão na Serra Gaúcha, somando momentos de aventura, boa mesa e lazer ao ar livre para criar uma programação completa. Com temperaturas agradáveis e paisagens que ganham novas cores nesta época do ano, diversas atrações podem ser contempladas para atender a diferentes perfis de viajantes. Os roteiros se resumem entre natureza, aventura, bem-estar, gastronomia, passeios em família e momentos românticos.
Pé da Cascata do Caracol
Hortênsia é a flor símbolo da região. Quem chega a Gramado já é recebido pela beleza das hortênsias, que se destacam intensamente em meio ao verde da paisagem. A flor símbolo da região é cultivada no horto municipal e, a cada ano, novas mudas são plantadas tanto na área urbana quanto na rural, mantendo as vias do município sempre floridas e encantadoras.