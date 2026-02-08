A temporada de verão em Gramado, Canela e região ganha novos significados para quem busca dias de sol para explorar novos lugares. Pensando nisso, a Brocker Turismo apresenta diversos roteiros para compor a experiência do visitante ao desfrutar do Verão na Serra Gaúcha, somando momentos de aventura, boa mesa e lazer ao ar livre para criar uma programação completa.

Com temperaturas agradáveis e paisagens que ganham novas cores nesta época do ano, diversas atrações podem ser contempladas para atender a diferentes perfis de viajantes. Os roteiros se resumem entre natureza, aventura, bem-estar, gastronomia, passeios em família e momentos românticos.

Para quem busca aventura em cenários em meio à natureza, o Trekking das Cascatas convida os apaixonados por trilha a percorrer 7 Km apreciando a Cascata do Caracol e a, ainda desconhecida, Cascata da Lageana. Já para quem quer sentir a essência da natureza, através de um olhar mais holístico e de relaxamento, a dica é o Banho de Floresta, uma experiência que convida o visitante a desacelerar e fazer uma conexão consigo mesmo.