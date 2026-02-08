Ao longo dos últimos anos, o WhatsApp se consolidou como uma ferramenta presente no nosso cotidiano, seja para conversar com amigos e familiares ou para resolver demandas de trabalho. Pensando na praticidade de acesso, o Qualifica SP Empreenda, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com o Itaú, abre as inscrições para 5 mil vagas do curso gratuito Ela Empreende!, iniciativa voltada exclusivamente para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer seus pequenos negócios.

Desenvolvido em formato digital, com aulas curtas e linguagem simples, o conteúdo foi adaptado para o uso no celular, permitindo que as participantes encaixem as aulas na rotina do dia a dia. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br/#nossas-ofertas.

Com caráter introdutório, o Ela Empreende! é estruturado em 10 módulos que abordam conceitos iniciais do empreendedorismo, como planejamento, organização financeira, controle de faturamento, marketing digital, inovação, acesso a crédito, networking e os desafios específicos de empreender como mulher no Brasil. O conteúdo foi desenvolvido para aplicação prática imediata no dia a dia dos pequenos negócios.