PLocalizado no coração de Bauru (Antonio Alves com Bandeirantes), poucos lugares em Bauru acumulam tantas camadas de tempo quanto o Museu Histórico Militar. Instalado em um prédio centenário, o espaço vai além da exposição de armas, fardas e objetos bélicos: preserva afetos, trajetórias familiares e capítulos decisivos da história paulista e brasileira, da Revolução Constitucionalista de 1932 à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.

Logo na entrada, o visitante é conduzido a um período em que São Paulo se levantou contra o governo federal em defesa da Constituição. O museu abriga um importante acervo da Revolução de 32: capacetes moldados a partir de moedas federais, matracas usadas para simular metralhadoras nas trincheiras, lançadores de granadas improvisados por estudantes universitários e até anéis entregues a quem doou ouro para financiar o movimento ajudam a contar uma história marcada pela escassez de recursos e pela criatividade diante da guerra.

A narrativa avança até a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil, após hesitação política, enviou seus "pracinhas" ao front europeu. Uniformes originais, capacetes das forças do Eixo e dos Aliados, barracas de campanha, equipamentos de enfermagem e o emblemático símbolo da cobra fumando — que ironizava a descrença na entrada do país no conflito — compõem um acervo raro, reunido quase integralmente por doações. "É o único museu da região que tem material consistente da Revolução de 32 e da Segunda Guerra", afirma o diretor do museu, Jorge Santos.