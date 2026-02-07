Em janeiro deste ano, em trabalho publicado na prestigiosa revista “Nature”, cientistas do “Collège de France” e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha, relataram fósseis com mais de 773 mil anos, sendo três mandíbulas, incluindo-se o dentes preservadíssimos, e uma delas de uma criança.

Juntos às mandíbulas, estavam vértebras e um fêmur, encontrados em caverna de Marrocos, perto da famosa cidade Casablanca, conhecida como “Grotte à Hominidés” na Pedreira Thomas. São achados intrigantes, pois são os primeiros fósseis de hominídeos deste período já descobertos na África, o berço da humanidade.

Os fósseis encontrados não tinham um queixo definido como o “Homo sapiens”, mas os dentes tinham características iguais aos de nossa espécie e a dos Neandertais. Por isto que, nesta fase, este tipo de seres são conhecidos como hominídeos ou semelhantes ao homem. Os fósseis encontrados se assemelham também aos do “Homo erectus”, também um ancestral que pode ter dado origem aos humanos, Neandertais e Denisovanos.

LENDAS URBANAS