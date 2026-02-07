O que vou relatar não é metáfora nem hipérbole; é uma realidade crua. Neste exato momento, em diversas partes do mundo, homens e mulheres são tratados como criminosos pelo simples "crime" de adorar ao Deus da Bíblia. Relatos recentes vindos da China descrevem cenas que ferem a consciência: idosos algemados, famílias separadas à força, reuniões interrompidas e cristãos levados de casas para celas frias. Um pastor — cujo único propósito era conduzir seu rebanho em oração e ensino — agora vê o mundo através das grades. Nos últimos anos, com regulações religiosas mais rígidas, a pressão do Estado aumentou sobre as chamadas house churches (igrejas domésticas): comunidades que se reúnem para simplesmente orar (rezar) em apartamentos, porões e salas secretas. Elas existem porque se recusam a submeter a soberania de Cristo à supervisão política. São igrejas "fora do palco": longe dos holofotes do poder, porém perto do coração de Deus. E é justamente essa fidelidade — silenciosa, cotidiana, perseverante — que as torna "perigosas" para regimes que desejam controle total.

O aspecto mais desconcertante — e, paradoxalmente, glorioso — é a postura desses irmãos - em audiências eles não pedem conforto, nem mesmo a devida libertação e nem transformam tudo em apelo humanitário. O pedido deles é missionário: "Que o mundo saiba que não somos criminosos; somos cristãos, amamos a Jesus". Eles querem que a verdade fique nítida: "Seguir Jesus não é subversão política; é amor a Deus". Aqui ecoa uma convicção lembrada por Abraham Kuyper (1º ministro holandês): "a liberdade de consciência não é uma concessão generosa do Estado, mas um direito que procede de Deus, o Criador". Quando um governo prende pessoas por orarem, não está apenas reprimindo uma religião; está tentando usurpar autoridade sobre a alma, como se o Estado fosse senhor do que somente Cristo pode governar. Há também um alerta maior: Se hoje um Estado tenta calar uma igreja; amanhã poderá tentar calar qualquer consciência.

Mas ainda assim, a resposta desses crentes nos desarma. No meio da angústia, o combustível deles não é o medo, mas a fé. Eles oram para que as portas da prisão se abram, sim; porém oram com ainda mais fervor para que seus corações permaneçam firmes caso as celas continuem trancadas. Isso é maturidade espiritual: Deus não é Deus apenas do livramento; Ele é Deus também da perseverança. A oração bíblica não serve só para mudar circunstâncias, mas para sustentar fidelidade quando as circunstâncias não mudam.