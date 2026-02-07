As leituras bíblicas deste 5º domingo do tempo comum convergem para uma imagem forte e sempre atual: a luz. Luz que nasce da fidelidade a Deus, luz que se manifesta nas obras concretas de amor, luz que não pode ser escondida, porque é dom recebido para ser partilhado. Em tempos marcados por tantas sombras - indiferença, violência, desigualdade - a Palavra de Deus nos recorda que o verdadeiro caminho cristão é aquele que ilumina a vida dos outros.

Na primeira leitura, retirada do profeta Isaías (Is. 58,7-10), o Senhor nos apresenta um culto que agrada a Deus não apenas pelas palavras ou ritos, mas pela prática da justiça e da misericórdia. O profeta é claro: "Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o". (cf. Is. 58,7). A consequência dessa atitude é luminosa: "Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa; à frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá". (cf. Is. 58, 8). Deus se faz presente quando o ser humano escolhe amar, servir e libertar. Onde há cuidado com o necessitado, ali nasce a luz, mesmo em meio às trevas.

O Salmo responsorial (Sl. 111, 112) retoma essa mesma imagem, quase como um refrão para a vida: "Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez". O salmista descreve o justo como aquele que é "correto, generoso e compassivo", que reparte seus bens com os pobres e confia em Deus mesmo diante das más notícias. A luz do justo não é passageira; ela permanece, porque nasce de um coração enraizado na fé e na caridade.