A temporada 2026 do Tour Mundial da Federação Internacional de Judô (IJF) já tem data para começar e o Sesi Judô estará presente. A equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada no Sesi Botucatu, teve três atletas convocados para a disputa do Grand Slam de Paris, sediado na capital francesa entre os dias 7 e 8 de fevereiro.

Destaques mundiais, Michel Augusto (-60kg) e Shirlen Nascimento (-57kg) começam 2026 após grandes conquistas no último ano. Michel chega na competição na segunda colocação do ranking mundial de sua categoria e como melhor cabeça de chave do Grand Slam de Paris. Em 2025, o judoca olímpico do Sesi-SP conquistou uma prata em Grand Slam (Tbilisi, Estônia) e duas medalhas em Grand Prix (prata em Guadalajara, México; e bronze na Áustria).

Shirlen também é, atualmente, uma das melhores judocas do mundo em sua categoria. Sexta colocada no ranking mundial, a atleta do Sesi Judô será a terceira mais bem ranqueada da disputa em Paris e abre 2026 sendo convocada após sete medalhas internacionais no último ano. A judoca do Sesi-SP conquistou três bronzes entre Grand Slams e Grand Prix, e o bronze histórico no Mundial Sênior de Budapeste.