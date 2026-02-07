O atleta da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), Victor Ramos, participou no último sábado (31) do Campeonato Brasileiro de Provas Similares ao Indoor, realizado no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP).

A competição promovida no espaço gerido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) marcou a última oportunidade para obtenção de índices visando o Campeonato Sul-Americano Indoor, que será disputado em Cochabamba, na Bolívia.

Mesmo ainda em fase de preparação para a temporada, Victor apresentou evolução técnica e melhorou sua marca ao alcançar 7,39 metros no salto em distância, superando os resultados obtidos nas competições anteriores deste início de ano. O atleta segue focado na sequência do calendário nacional, com o objetivo de aprimorar seu desempenho e buscar a melhor forma física ao longo da temporada.