Durante mais de seis décadas, o som da bolinha encontrando as cordas da raquete foi quase uma extensão do próprio coração de Carlos Eduardo Cury. Desde os 13 anos, no Bauru Tênis Clube (BTC), ele aprendeu que a vida, a medicina e o esporte que ama são trabalhados ponto a ponto. Mas, como todos os ciclos da vida, chegou o momento de parar. Cury se despediu das quadras e pendurou a raquete definitivamente aos 81 anos.
Parafraseando a despedida de Guga, "não é que eu não queira jogar mais, desculpa, mas não consigo". O corpo não deixa, admite ele. E Cury fez de tudo pelo tênis. Inclusive, há 15 anos, colocou próteses nos dois joelhos para poder entrar em quadra e se divertir com amigos da Turma dos 30 do BTC.
Ele queria ser atleta quando criança, mas a mãe, professora, queria que ele estudasse. Com dedicação e paixão em tudo o que fazia, Carlos Cury se destacou tanto na carreira médica, em reumatologia, quanto no esporte.
Na juventude, ele foi um jogador semiprofissional de tênis (não existia a ATP à época) e um de seus principais títulos foi o épico heptacampeonato dos Jogos Abertos do Interior, obtido pelo time do BTC entre 1961 e 1968.
Uma curiosidade foi quando esteve na faculdade, em Minas. Por lá, chegou a fazer teste no futebol, agradou o Nacional de Uberaba e defendeu a equipe como ponta esquerda na temporada de 1965.
"No sentido de preservar minhas próteses, joelho direito e esquerdo, e quadril direito (há 3 anos), e seguindo orientação médica ortopédica, estou encerrando minha carreira de tenista amador, iniciada em 1956 no BTC, na era Cláudio Sacomandi, meu grande mestre", recorda Carlos Cury.
O tenista bauruense teve uma longevidade marcada por 500 títulos de campeão, segundo ele, e 50 anos disputando torneios em nível local, regional, estadual, nacional e universitário.
"Me despeço das quadras certo de que defendi o BTC, a cidade de Bauru e as universidades por onde passei com muita dedicação e amor. Agora, o tênis, para mim, só na arquibancada prestigiando meus amigos", finaliza o betecista.
A Diretoria do BTC enaltece a história do atleta veterano e parabeniza por tudo o que Cury fez pelo tênis bauruense.