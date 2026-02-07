Durante mais de seis décadas, o som da bolinha encontrando as cordas da raquete foi quase uma extensão do próprio coração de Carlos Eduardo Cury. Desde os 13 anos, no Bauru Tênis Clube (BTC), ele aprendeu que a vida, a medicina e o esporte que ama são trabalhados ponto a ponto. Mas, como todos os ciclos da vida, chegou o momento de parar. Cury se despediu das quadras e pendurou a raquete definitivamente aos 81 anos.

Parafraseando a despedida de Guga, "não é que eu não queira jogar mais, desculpa, mas não consigo". O corpo não deixa, admite ele. E Cury fez de tudo pelo tênis. Inclusive, há 15 anos, colocou próteses nos dois joelhos para poder entrar em quadra e se divertir com amigos da Turma dos 30 do BTC.

Ele queria ser atleta quando criança, mas a mãe, professora, queria que ele estudasse. Com dedicação e paixão em tudo o que fazia, Carlos Cury se destacou tanto na carreira médica, em reumatologia, quanto no esporte.