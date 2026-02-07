Só que aí apareceu o fator surpresa: no momento decisivo, o ala Gustavo Santana converteu dois arremessos longos que não somente recolocaram o Bauru à frente, como ainda garantiram a vitória diante das 1.353 pessoas presentes nas arquibancadas.

Embora não tenha conseguido abrir uma grande vantagem, o Dragão liderou o placar ao longo dos três primeiros quartos. No entanto, nos dez minutos finais, a equipe mineira mudou sua postura defensiva, explorou os erros dos bauruenses e chegou a virar o marcador.

Na noite desta sexta-feira (6), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit superou o Cruzeiro pelo placar de 80 x 77. O jogo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, em partida válida pelo segundo turno do NBB Caixa.

O técnico Paulo Jaú valorizou o início consistente da equipe e destacou a maturidade para fechar o confronto. "A gente vinha sofrendo com o início dos jogos nas últimas rodadas. Quando você começa mal, tem que subir a ladeira depois, e isso é muito duro. Hoje não aconteceu. A oscilação veio no último período, o que é natural. É muito difícil se manter bem durante os 40 minutos. O importante é que conseguimos fechar bem e sair com a vitória contra um time muito difícil, que é o Cruzeiro", analisou o treinador.

Ofensivamente, a peça fundamental foi Dontrell Brite. O MVP da última temporada terminou a partida como cestinha, com 26 pontos. Porém, ele fez questão de dividir os holofotes com o companheiro de equipe. "O bigode que foi o MVP hoje. Ele salvou nosso time", brincou o armador, em referência a Gustavo.

Além deles, o pivô Andrezão anotou mais um duplo-duplo, com 12 pontos e 11 rebotes. Alex Garcia, por sua vez, flertou com o triplo ao registrar 16 pontos, sete rebotes e seis assistências. Pelo lado visitante, o destaque foi o ala/pivô Túlio da Silva, com 19 pontos.