Na noite desta sexta-feira (6), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit superou o Cruzeiro pelo placar de 80 x 77. O jogo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, em partida válida pelo segundo turno do NBB Caixa.
Embora não tenha conseguido abrir uma grande vantagem, o Dragão liderou o placar ao longo dos três primeiros quartos. No entanto, nos dez minutos finais, a equipe mineira mudou sua postura defensiva, explorou os erros dos bauruenses e chegou a virar o marcador.
Só que aí apareceu o fator surpresa: no momento decisivo, o ala Gustavo Santana converteu dois arremessos longos que não somente recolocaram o Bauru à frente, como ainda garantiram a vitória diante das 1.353 pessoas presentes nas arquibancadas.
O técnico Paulo Jaú valorizou o início consistente da equipe e destacou a maturidade para fechar o confronto. "A gente vinha sofrendo com o início dos jogos nas últimas rodadas. Quando você começa mal, tem que subir a ladeira depois, e isso é muito duro. Hoje não aconteceu. A oscilação veio no último período, o que é natural. É muito difícil se manter bem durante os 40 minutos. O importante é que conseguimos fechar bem e sair com a vitória contra um time muito difícil, que é o Cruzeiro", analisou o treinador.
Ofensivamente, a peça fundamental foi Dontrell Brite. O MVP da última temporada terminou a partida como cestinha, com 26 pontos. Porém, ele fez questão de dividir os holofotes com o companheiro de equipe. "O bigode que foi o MVP hoje. Ele salvou nosso time", brincou o armador, em referência a Gustavo.
Além deles, o pivô Andrezão anotou mais um duplo-duplo, com 12 pontos e 11 rebotes. Alex Garcia, por sua vez, flertou com o triplo ao registrar 16 pontos, sete rebotes e seis assistências. Pelo lado visitante, o destaque foi o ala/pivô Túlio da Silva, com 19 pontos.
Classificação
Com o resultado, o Bauru Basket sobe para a 11ª colocação na tabela, agora com campanha de 13 vitórias e 12 derrotas. O Cruzeiro segue na 14ª posição, com sete triunfos e 16 reveses.
O Dragão volta à quadra já na próxima terça-feira, às 20h30, novamente no ginásio Panela de Pressão, para enfrentar mais uma equipe mineira: o KTO/Minas. Os ingressos antecipados estão à venda pelo site baurubasket.eleventickets.com.br.