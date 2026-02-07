Nesta sexta-feira (6), a Sorri Bauru realizou mais um evento marcante em sua trajetória de quase 50 anos (que serão completados em setembro). Com presença de diversas autoridades e lideranças da sociedade civil e da iniciativa privada, a instituição inaugurou a Arena Tauste Ação Social, espaço multiúso que passa a integrar sua estrutura da instituição.
O novo equipamento amplia as possibilidades de atendimentos no Centro de Reabilitação (que fica na quadra 53 da avenida Nações Unidas) em atividades esportivas, culturais e comunitárias, além de abrir oportunidades para diversos eventos.
A obra de adequação e modernização da antiga quadra poliesportiva foi iniciada em 2018, avançando à medida que aportes de investidores sociais eram viabilizados. Foram realizados substituição de piso, implantação de cobertura e fechamento lateral em breeze, construção de arquibancadas, vestiários e depósito, instalação de sistema elétrico, sonorização e telão de LED e acessibilidade no entorno.
A homenagem com o nome da Arena se deve à longa parceria com o Tauste Ação Social, principal investidor social deste e de outros empreendimentos na Sorri Bauru. O novo espaço também contou com significativos aportes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Bauru (CMDCA) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) e com iniciativas solidárias providenciais do Flipper Lanches, da Loja Maçônica Piratininga, da 3ª Vara Criminal de Bauru, do Rotary Club de Bauru Aeroporto e da Casa Omnigráfica.
Com mais conforto e infraestrutura, a Arena Tauste Ação Social irá abrigar, em uma área de 900 metros quadrados, atendimentos que são complementares aos planos terapêuticos de reabilitação. Essas atividades potencializam a inclusão das pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade, de todas as idades, na vida em comunidade. O público atendido envolve, principalmente, pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), distúrbios de aprendizagem, necessidades educacionais especiais e doenças degenerativas.
Somente na área de educação física, foram quase 15 mil atendimentos em 2025 — entre eles futsal, vôlei, basquete, bocha e handebol (todos adaptados) e exercícios voltados ao fortalecimento, equilíbrio e resistência. A Sorri Bauru ainda realizou outros 30 mil atendimentos no setor sociocultural, que compreende teatro, música, dança e terapias integrativas, modalidades que também irão usufruir do local.
"A Arena é um sonho realizado, resultado de uma união de pessoas, empresas e organizações que acreditam na inclusão de fato, como praticamos na Sorri Bauru. Meu agradecimento ao Tauste Ação Social e a todos os parceiros que viabilizaram esse espaço", diz o presidente da Sorri Bauru, Evandro Ventrilho.
"No nosso dia a dia, a Arena amplia de forma concreta a nossa capacidade de atendimentos, além de ter sido idealizada com toda estrutura que fortalece a presença da Sorri Bauru em ações de interesse da comunidade", completa o diretor-executivo Luís Fernando Bento.
"Nosso propósito é sempre ajudar, estar junto de instituições que transformam vidas. Desde que o Tauste chegou a Bauru, apoiamos a Sorri e ela sempre surpreende com um novo passo. Isso é motivador", comenta Guilherme Cunha, diretor de ação social da rede Tauste Supermercados. Durante a inauguração, o Tauste Ação Social recebeu Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Bauru. A homenagem, iniciativa do vereador Márcio Teixeira, reconhece "o compromisso com o desenvolvimento humano, a solidariedade, a promoção de ações que fortalecem a comunidade e contribuem para uma sociedade mais justa".
A Arena Tauste Ação Social é o mais recente exemplo do processo de modernização que a Sorri Bauru tem implantado nos últimos anos. Além da ampliação do espaço físico para atendimentos, com dezenas de novas salas com os melhores equipamentos para seus respectivos fins, a instituição vive um momento de transformação digital consolidada pelo projeto Sorri 5.0. Essa ação foi acelerada por recursos tecnológicos doados pela Receita Federal, proporcionando inovação em sua gestão e promovendo inclusão social e digital para as pessoas atendidas.