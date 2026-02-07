Nesta sexta-feira (6), a Sorri Bauru realizou mais um evento marcante em sua trajetória de quase 50 anos (que serão completados em setembro). Com presença de diversas autoridades e lideranças da sociedade civil e da iniciativa privada, a instituição inaugurou a Arena Tauste Ação Social, espaço multiúso que passa a integrar sua estrutura da instituição.

O novo equipamento amplia as possibilidades de atendimentos no Centro de Reabilitação (que fica na quadra 53 da avenida Nações Unidas) em atividades esportivas, culturais e comunitárias, além de abrir oportunidades para diversos eventos.

A obra de adequação e modernização da antiga quadra poliesportiva foi iniciada em 2018, avançando à medida que aportes de investidores sociais eram viabilizados. Foram realizados substituição de piso, implantação de cobertura e fechamento lateral em breeze, construção de arquibancadas, vestiários e depósito, instalação de sistema elétrico, sonorização e telão de LED e acessibilidade no entorno.