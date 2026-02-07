O número de estudantes com transtorno do espectro autista (TEA) na educação básica aumentou 44,4% entre 2023 e 2024, segundo os últimos dados do Censo Escolar. Em apenas um ano, o total de alunos passou de pouco mais de 636 mil para quase 920 mil matriculados. Os estudantes com TEA são hoje uma parcela significativa da Educação Especial, modalidade que reúne alunos com deficiência, altas habilidades e superdotação. Na série histórica do Censo Escolar, o total de matrículas na educação especial cresceu 58,7% em relação a 2020.

Esse cenário impõe um novo desafio às escolas brasileiras: garantir inclusão, qualidade pedagógica e atendimento adequado a públicos cada vez mais diversos. Nesse contexto, a norma ISO 21001 - Sistema de Gestão para Organizações Educacionais - surge como uma importante aliada para estruturar processos que promovam equidade, ensino personalizado e melhoria contínua, com foco nas necessidades reais dos estudantes.

Publicada em 2018 e traduzida para o português em 2020*, a ISO 21001 estabelece requisitos de gestão voltados à qualidade educacional, à satisfação dos alunos e à participação das famílias. Uma organização certificada deve, obrigatoriamente, contar com educadores e colaboradores capacitados para atender pessoas com deficiência e estudantes com necessidades específicas, além de manter canais de diálogo ativo com responsáveis e comunidade escolar.