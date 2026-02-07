O número de estudantes com transtorno do espectro autista (TEA) na educação básica aumentou 44,4% entre 2023 e 2024, segundo os últimos dados do Censo Escolar. Em apenas um ano, o total de alunos passou de pouco mais de 636 mil para quase 920 mil matriculados. Os estudantes com TEA são hoje uma parcela significativa da Educação Especial, modalidade que reúne alunos com deficiência, altas habilidades e superdotação. Na série histórica do Censo Escolar, o total de matrículas na educação especial cresceu 58,7% em relação a 2020.
Esse cenário impõe um novo desafio às escolas brasileiras: garantir inclusão, qualidade pedagógica e atendimento adequado a públicos cada vez mais diversos. Nesse contexto, a norma ISO 21001 - Sistema de Gestão para Organizações Educacionais - surge como uma importante aliada para estruturar processos que promovam equidade, ensino personalizado e melhoria contínua, com foco nas necessidades reais dos estudantes.
Publicada em 2018 e traduzida para o português em 2020*, a ISO 21001 estabelece requisitos de gestão voltados à qualidade educacional, à satisfação dos alunos e à participação das famílias. Uma organização certificada deve, obrigatoriamente, contar com educadores e colaboradores capacitados para atender pessoas com deficiência e estudantes com necessidades específicas, além de manter canais de diálogo ativo com responsáveis e comunidade escolar.
"A escola precisa estar preparada para acolher a diversidade que já é realidade nas salas de aula. O crescimento expressivo de alunos com transtorno do espectro autista mostra que inclusão não é mais uma escolha, é uma necessidade estrutural. A ISO 21001 ajuda a transformar esse compromisso em prática organizada e permanente", afirma José Joaquim do Amaral Ferreira, vice-presidente de Sistemas e Pessoas da Associação Brasileira de Infraestrutura da Qualidade (ABRIQ).
Segundo ele, a norma incentiva uma gestão educacional mais humana e eficiente. "Uma boa escola é aquela que trabalha com equidade, adaptando métodos, comunicação e avaliação às diferentes formas de aprender. Com a ISO 21001, a instituição cria processos para identificar necessidades, capacitar equipes e envolver as famílias no desenvolvimento dos alunos", explica.
Além de contribuir para a inclusão, a norma também fortalece a prevenção de dificuldades de aprendizagem. Enfoques como instrução adaptativa, conteúdo enriquecido ou acelerado, ações pensadas para cada indivíduo, ajustes ou modificações de currículos para se adequarem ao perfil específico do aluno e facilitar o ambiente de trabalho em equipe são exigências da norma. "Profissionais treinados conseguem observar comportamentos, registrar evidências e orientar as famílias, facilitando diagnósticos e intervenções mais precoces. Isso faz toda a diferença para o futuro do estudante", completa José Joaquim do Amaral Ferreira.
O processo de certificação pela ISO 21001 começa com a solicitação da organização a um organismo certificador, seguida do envio de documentos e da realização de auditorias. A norma é aplicável a instituições públicas e privadas de ensino e também a organizações cuja atividade principal não é educacional, mas que realizam treinamentos e capacitação profissional.