A Caixa Econômica Federal já está acionando diretamente a Prefeitura de Bauru para tentar receber pela dívida bilionária de empréstimos realizados junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) utilizados pela Cohab-Bauru no passado. A dívida bate em R$ 2,5 bilhões no fechamento contábil da companhia em dezembro de 2025, conforme a presidência.

A mudança de estratégia do Jurídico do banco federal tem origem na Operação João de Barro. A Caixa posiciona na Justiça Federal para julgamentos já de terceira instância apontando que o sócio majoritário deve responder por dívidas quando há comprovada ocorrência de desídia (desleixo administrativo), corrupção ou desvios na gestão financeira das companhias. A tese da Caixa está presente em 3 ações, de 2022, exatamente depois que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, em dezembro de 2019, a operação que apontou desvios, durante 13 anos consecutivos da Cohab sob a presidência de Gasparini Júnior, direto na boca do caixa da Cohab. Os valores originais do desfalque, de 2007 a 2019, somaram R$ 54,8 milhões.

Ou seja, a Caixa passou a sustentar no Poder Judiciário que o Município agora tem de responder pela má gestão. Afinal, quem escolhe os conselheiros e o presidente da companhia, na prática, é o (a) chefe do Poder Executivo. E a Cohab não tem como negar os fatos a partir da investigação do Gaeco. E nem pode. A própria companhia também foi ao Judiciário para buscar, em ação de improbidade ao lado do Ministério Público, o ressarcimento praticado pelo ex-presidente, reconhecendo a ocorrência continuada do gigantesco desfalque. A valores de hoje, o rombo passa de R$ 200 milhões.