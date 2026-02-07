O Sesi Vôlei Bauru foi superado pelo Dentil Praia Clube na noite dessa sexta-feira (6), pela quinta rodada do returno da Superliga 25-26. O jogo acabou em 3 sets a 0 (21x25; 27x29; 22x25), disputado na Arena Paulo Skaf.
Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru volta para a quinta colocação, se mantendo com 32 pontos em 11 vitórias e seis derrotas. O próximo desafio será fora de casa: o time bauruense enfrenta o Tijuca Vôlei no Ginásio do Tijuca Tênis Clube na quarta-feira, 11, às 21h30, pela sexta rodada do segundo turno. A partida tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.
Ao final do jogo, Michelle, do Dentil Praia Clube, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 17 pontos.
O jogo
No confronto contra o Dentil Praia Clube, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Acosta, Kasiely, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O Sesi Vôlei Bauru começa o primeiro set pressionando no bloqueio e se aproveitando das bolas de meio de rede, mas a defesa bauruense sofre com as bolas curtas e para na virada de placar do Dentil Praia Clube em 13 a 14. A parcial segue em muito equilíbrio, com o time bauruense aumentando o volume de jogo, mas parando pela segunda vez após pontos em sequência da equipe de Uberlândia no 19 a 21. O visitante consegue controlar as ações no final do set e, na virada de bola, fecha em 21 a 25.
Na segunda parcial, o Dentil Praia Clube começa pressionando, abrindo 0 a 4 no placar. O Sesi Vôlei Bauru consegue se recuperar na parcial, aumenta a produção defensiva e sai de 5 a 8 na desvantagem para 12 a 9, contando com cinco pontos em sequência de bloqueio, forçando a parada dupla do time mineiro. A equipe de Bauru segue pressionando no saque e bloqueio e chega a ter 15 a 11 no placar, mas para no 15 a 14 na reação do time visitante. O set se equilibra novamente, com os dois ataques tendo dificuldade de furar os bloqueios. O Sesi Vôlei Bauru chega no primeiro set point no 24 a 23, mas o set se estende e os times trocam pontos longos, com o Dentil Praia Clube fechando em 27 a 29 no erro de virada de bola.
Após a vitória no set anterior, o Dentil Praia Clube começa a terceira parcial pressionando e abre novamente 0 a 4, forçando a parada rápida de Henrique Modenesi. O time bauruense passa a trocar pontos, mas tem dificuldade em ter sequências de saque, com a equipe de Uberlândia mantendo a vantagem durante o set. O Sesi Vôlei Bauru para novamente em 14 a 17 após sequência do visitante, mas vê o Dentil Praia Clube aumentar a vantagem. O time bauruense tenta a reação na final do set, mas no erro de saque o time visitante fecha em 22 a 25.