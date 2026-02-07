O Sesi Vôlei Bauru foi superado pelo Dentil Praia Clube na noite dessa sexta-feira (6), pela quinta rodada do returno da Superliga 25-26. O jogo acabou em 3 sets a 0 (21x25; 27x29; 22x25), disputado na Arena Paulo Skaf.

Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru volta para a quinta colocação, se mantendo com 32 pontos em 11 vitórias e seis derrotas. O próximo desafio será fora de casa: o time bauruense enfrenta o Tijuca Vôlei no Ginásio do Tijuca Tênis Clube na quarta-feira, 11, às 21h30, pela sexta rodada do segundo turno. A partida tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.

Ao final do jogo, Michelle, do Dentil Praia Clube, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 17 pontos.