O presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Markinho Souza (MDB), recebeu, na tarde da última quarta-feira (4), na sala da Presidência do Poder Legislativo, representantes dos coletivos 'Vera' e 'Senhora Pro', ambos atuantes na defesa de políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIAPN+ no município. O encontro teve como pauta principal o retorno da Parada da Diversidade de Bauru às ruas da cidade e o fortalecimento da Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação, instituída pela Lei Municipal nº 5.972/2010, carinhosamente chamada de Semana da Diversidade. Na reunião com Markinho estiveram presentes Carolina Costa, Vinicius Pereira, Pablo, Victor e Júnior Serrano.

Durante a reunião, os coletivos protocolaram ofícios com suas reivindicações e relataram que a última Parada da Diversidade realizada em vias públicas ocorreu em 2019, ano da última participação do vereador Markinho Souza, com trio elétrico percorrendo ruas e avenidas da cidade. Desde então, o evento deixou de ocupar o espaço público, passando a ser realizado em locais fechados, como o Recinto Mello Moraes, nos anos de 2024 e 2025. Segundo os representantes, a mudança descaracteriza o caráter cívico da Parada, reconhecida nacionalmente como uma manifestação social, cultural e política de visibilidade, resistência e combate ao preconceito e à discriminação.

Os coletivos reforçaram que a Parada da Diversidade não se trata apenas de um evento festivo, mas de um ato público de manifestação, alinhado ao direito constitucional de reunião e de expressão, e que sua realização em vias públicas é fundamental para garantir visibilidade às pautas da comunidade LGBTQIAPN+ e promover o diálogo com a sociedade.