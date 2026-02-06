O banco de sangue Hemovida está com estoques do tipo O positivo em nível crítico e faz um apelo urgente à população para que realize doações antes do período de Carnaval, quando a demanda hospitalar costuma aumentar e o número de doadores diminui. Para reforçar o atendimento, a unidade abrirá excepcionalmente neste sábado (7), das 8h às 12h, para receber voluntários.

De acordo com a médica Claudia Assato, coordenadora do Hemovida, a mobilização é essencial para garantir a assistência hospitalar durante o feriado prolongado.

"Temos um feriado pela frente e pedimos que as pessoas antecipem suas doações para manter os estoques em níveis seguros nesse período, que é sempre de maior necessidade", destaca.