O banco de sangue Hemovida está com estoques do tipo O positivo em nível crítico e faz um apelo urgente à população para que realize doações antes do período de Carnaval, quando a demanda hospitalar costuma aumentar e o número de doadores diminui. Para reforçar o atendimento, a unidade abrirá excepcionalmente neste sábado (7), das 8h às 12h, para receber voluntários.
De acordo com a médica Claudia Assato, coordenadora do Hemovida, a mobilização é essencial para garantir a assistência hospitalar durante o feriado prolongado.
"Temos um feriado pela frente e pedimos que as pessoas antecipem suas doações para manter os estoques em níveis seguros nesse período, que é sempre de maior necessidade", destaca.
O tipo sanguíneo O positivo é um dos mais utilizados em situações de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos, o que exige reposição frequente nos hemocentros.
A orientação é que os interessados compareçam bem alimentados, portando documento oficial com foto, e sigam os critérios básicos para doação de sangue.
O Hemovida fica no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, com entrada pela rua Gustavo Maciel, quadra 15; ou pela rua Rio Branco, 13-83.
O horário de funcionamento é das 7h às 12h e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira; e todo quarto sábado de cada mês, das 8h às 12h. Neste dia 7, excepcionalmente, a unidade abrirá das 8h às 12h.
Se preferir, o voluntário pode agendar um horário para fazer sua doação pelo telefone (14) 2106-8644 ou através do WhatsApp (14) 99770- 5078.
Estacionamento conveniado: Guedes Park, na rua Capitão João Antonio, 1-42, esquina com a rua Antonio Alves.
O que é necessário para doar sangue?
Estar com boa saúde e ter idade entre 16 e 69 anos
Pesar acima de 50 kg e dormir bem na noite anterior à doação (6 horas no mínimo)
Ficar pelo menos 12 horas antes da doação sem ingerir bebida alcoólica
Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)
Não apresentar nenhum sintoma de gripe, febre amarela, dengue, zika, sarampo e chikungunya nos últimos 30 dias.