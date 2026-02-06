Repetindo a iniciativa da semana passada e valorizando a força da arquibancada, o Esporte Clube Noroeste promoverá mais um momento de proximidade entre elenco e torcida. O clube realizará um treino aberto para a torcida e para a imprensa neste sábado (7), às 10h30 da manhã, com entrada franca.

A atividade integra a preparação do Alvirrubro para o confronto diante do Santos, válido pela sétima rodada do Paulistão 2026, marcado para domingo (8), às 16h.

O Noroeste convida o torcedor noroestino a comparecer e apoiar o time neste último treino antes da partida, fortalecendo o clima de união, incentivo e confiança em mais um compromisso importante da competição.