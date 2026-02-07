O Banco Central (BC) explicou que julgou adequado sinalizar o início de um ciclo de redução da taxa de juros em sua próxima reunião, em março, após a análise de um "amplo conjunto de informações, incluindo a dinâmica recente da inflação e os sinais mais claros de transmissão da política monetária (a alta taxa de juros para a inflação), considerando suas defasagens". A informação consta na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada na semana passada, quando a taxa básica de juros da economia foi mantida estável em 15% ao ano pela quinta vez seguida para conter as pressões inflacionárias.

Cairá 0,25 ou 0,5 ponto percentual

Essa será a discussão daqui para frente: a redução na taxa básica de juros será de 0,25 ou 0,5 ponto percentual? Considerando a postura conservadora adotada até agora pelo Banco Central a aposta inicial é de queda de 0,25 ponto percentual. O mercado via Boletim Focus aponta taxa de 12,25% na virada deste ano, assim, quedas gradativas não estão descartadas. A ver.