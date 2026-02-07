Seus cabelos andam meio sem vida? Parece que nenhuma hidratação é suficiente? Às vezes, pode ser uma questão de vitaminas. Algumas vitaminas vindas da alimentação são essenciais para os fios, e permitem a eles ter mais vida e crescer com força. Nesta coluna, eu conto mais sobre isso.

As vitaminas que deixam o cabelo mais saudável

1. Ferro