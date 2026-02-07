07 de fevereiro de 2026
Vitaminas do cabelo: quais são as essenciais e como consumi-las?


Seus cabelos andam meio sem vida? Parece que nenhuma hidratação é suficiente? Às vezes, pode ser uma questão de vitaminas. Algumas vitaminas vindas da alimentação são essenciais para os fios, e permitem a eles ter mais vida e crescer com força. Nesta coluna, eu conto mais sobre isso.

As vitaminas que deixam o cabelo mais saudável

1. Ferro

Uma alimentação rica em ferro ajuda no transporte de oxigênio pelo sangue até os folículos capilares. A deficiência de ferro reduz a oxigenação do bulbo capilar, o que pode causar queda de cabelo e fios enfraquecidos.

Quais alimentos são ricos em ferro: carnes vermelhas, feijão, lentilha, espinafre, grão-de-bico.

2. Zinco

O zinco participa da produção de proteínas e da regeneração celular. Ele ajuda a fortalecer o fio, regula a produção de sebo e contribui para o crescimento saudável dos cabelos.

Quais alimentos são ricos em zinco: ostras, carnes, sementes de abóbora, castanhas e cereais integrais.

3. Vitamina C

Trata-se de um potente antioxidante que combate os radicais livres e melhora a absorção de ferro. A vitamina C ainda protege o couro cabeludo e os folículos contra o estresse oxidativo e favorece a síntese de colágeno, essencial para fios mais fortes.

Quais alimentos são ricos em vitamina C: acerola, laranja, kiwi, morango, pimentão.

4. Vitamina D

Ela é importante para regular o ciclo de crescimento do cabelo e estimular a formação de novos folículos. Quando o corpo tem déficit de vitamina D, existe uma associação à alopecia e queda capilar difusa.

Quais alimentos são ricos em vitamina D: ovos, peixes gordos (salmão, sardinha), cogumelos. Além disso, a exposição moderada ao sol também fomenta a fabricação da vitamina.

5. Vitamina E

Esta vitamina é um antioxidante que melhora a circulação no couro cabeludo, favorecendi a nutrição dos folículos, prevenindo o enfraquecimento e a quebra dos fios.

Quais alimentos são ricos em vitamina E: óleos vegetais, sementes, castanhas e abacate.

6. Vitamina A

A vitamina A estimula a produção de sebo natural, que mantém o couro cabeludo hidratado. Graças a ela, temos fios mais brilhantes e resistentes, mas tome cuidado com o excesso, que pode causar queda.

Quais alimentos são ricos em vitamina A: Cenoura, batata-doce, abóbora, gema de ovo, fígado.

7. Vitaminas do complexo B (especialmente Biotina, B6 e B12)

As vitaminas do complexo B participam do metabolismo celular e da síntese de proteínas, incluindo a queratina, principal componente do fio capilar. Confira a função de cada uma:

Biotina (B7): Estimula o crescimento e reduz a queda.

B6 (Piridoxina): Ajuda na absorção de aminoácidos e na pigmentação do cabelo.

B12: Promove a oxigenação dos folículos e evita fios opacos e quebradiços.

Quais alimentos são ricos em vitaminas do complexo B: ovos, carnes, leite, cereais integrais, castanhas, banana e legumes.

É preciso tomar suplementação de vitamina para o cabelo?

Na maioria dos casos, não é necessário tomar suplementação de vitaminas para o cabelo se a pessoa mantém uma alimentação equilibrada e variada. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, proteínas, cereais integrais e boas fontes de gordura já fornece as quantidades adequadas de ferro, zinco, vitaminas A, C, D, E e do complexo B - todos fundamentais para o crescimento e fortalecimento dos fios.

O excesso de vitaminas, especialmente as lipossolúveis (A, D, E e K), pode até causar efeitos contrários, como queda ou enfraquecimento capilar.

Por isso, antes de iniciar qualquer suplementação, é importante realizar exames laboratoriais que avaliem os níveis de ferro, ferritina, zinco, vitamina D, B12 e outras substâncias relacionadas à saúde capilar. Esses exames ajudam a identificar possíveis carências nutricionais que podem estar contribuindo para a queda ou fragilidade dos fios.

Com base nesses resultados, o médico ou nutricionista poderá indicar, se necessário, uma suplementação personalizada e segura, evitando o uso desnecessário de produtos. Assim, o cuidado com o cabelo começa de dentro para fora, com equilíbrio e orientação profissional.

Por isso, os principais pontos aqui são ter uma alimentação variada e equilibrada, além de manter os checkups médicos em dia.

Um forte abraço e até o próximo domingo!

Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027

