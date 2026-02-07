Olá, leitor! Mais uma semana chega ao final em Bauru. Sabemos que a rotina é intensa e nem sempre é possível acompanhar tudo o que é publicado no JCNET.
Pensando nisso, selecionamos os principais destaques dos últimos dias para que você aproveite o descanso e inicie a semana bem informado.
Semana Violenta
Nesta semana, a violência ficou escancarada em Bauru. Uma mulher foi esfaqueada enquanto caminhava pela região central. Houve mais uma morte no trânsito de Bauru: um homem foi atropelado na região do Bela Vista e veio a óbito ainda no local. O motorista que o atropelou recusou o teste do bafômetro e, segundo a polícia, apresentava sinais claros de embriaguez.
Motorista que matou na Bela Vista em Bauru recusou bafômetro
Mulher morre após ter faca cravada no pescoço no centro de Bauru
Boas notícias em destaque!
Nem só de tragédias vive o noticiário local. Um grupo de pessoas em situação de rua salvou a vida de um colega ao acionar rapidamente o SAMU. No setor econômico, a aquisição de uma fábrica do Distrito Industrial 1 pela farmacêutica Cimed, liderada por João Adibe Marques, gerou expectativas positivas entre os trabalhadores de Bauru e região.
Moradores de rua agem rapidamente e salvam vida em Bauru
Na Política
Novo impasse na concessão do esgoto e drenagem: a Justiça suspendeu o processo novamente a licitação, marcando o entrave do quinto edital lançado.
No Legislativo, o governo Suéllen Rosim protocolou na quinta-feira (29/1) a revisão do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento. As medidas são polêmicas: mudam regras de uso do solo, liberam ocupação na APA do Rio Batalha e expandem o perímetro urbano em 55 milhões de metros quadrados.
Justiça suspende novamente edital da concessão do esgoto em Bauru
Revisão do Plano Diretor expande área urbana em 55 milhões de m²
Expectativa: Neymar em Bauru
O clima na cidade é de decisão. Todas as atenções estão voltadas para o confronto deste domingo (8/2) em Bauru entre Noroeste e Santos, às 16h, pela 7ª rodada do Paulistão 2026. A possível presença de Neymar, que não joga em Bauru desde 2013, eleva as expectativas para a partida, que é decisiva para o Norusca.
Além do futebol, a sexta-feira (6/2) também foi de esporte nas quadras, com jogos decisivos do Sesi Vôlei Bauru pelo superliga que acabou sendo derrotado pelo Dentil Praia Clube. O Bauru Basket venceu o Cruzeiro em casa.
Carnaval chegando e Semana do Cinema
Estamos oficialmente na Semana do Cinema, com ingressos a partir de R$ 10,00 até dia 11 de fevereiro nos cinemas da nossa cidade. Além disso, estamos a uma semana do tão aguardado Carnaval (seja pelo feriado ou pelas festas). O já tradicional evento na cidade Sem Limites definiu sua realeza para este ano; a folia acontece nos dias 14 e 16 de fevereiro.