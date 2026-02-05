06 de fevereiro de 2026
DIAS 5, 6 E 7

Bauru recebe bazar solidário no Santuário Nossa Senhora Aparecida

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
O objetivo é arrecadar e disponibilizar itens a preços acessíveis para a comunidade

O Santuário Nossa Senhora Aparecida promove um “Bazar Solidário Especial”, que teve início na quinta-feira (5) e segue nesta sexta-feira (6), das 7h às 18h, e no sábado (7), das 7h às 12h. A ação tem como objetivo arrecadar e disponibilizar itens a preços acessíveis para a comunidade.

Estão sendo aceitas doações de roupas, sapatos e utensílios em bom estado de conservação. O bazar acontece no Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizado na praça Washington Luiz, 4-51, no Centro, ao lado do Poupatempo.

