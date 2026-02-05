O humorista Otaviano, conhecido pelo nome artístico Cearazinho, se apresenta em Bauru neste sábado (7) com um show de stand-up comedy marcado por relatos cômicos e histórias de vida. Cearense, construiu sua trajetória a partir do storytelling, transformando situações cotidianas em narrativas levadas ao absurdo.
Um dos destaques de sua carreira é o espetáculo “Sobrevivente de um Clandestino”, no qual Cearazinho relembra, de forma bem-humorada, experiências vividas em viagens de ônibus clandestinos. O artista integra a temporada 2026 do programa A Praça é Nossa, do SBT, o que reforça sua projeção nacional no cenário do humor.
A apresentação em Bauru acontece no Dona Pingueta Clube do Vinil, a partir das 20h, e contará com abertura do humorista e músico Fábio Gamonar. Natural de Bauru e professor da rede estadual, Gamonar iniciou a carreira no humor em 2024, passando por casas de stand-up da capital paulista, como Beverly Comedy e My Fucking Comedy Club, de Danilo Gentili. Ele já abriu shows de nomes como Criss Paiva, Gui Santana, Rodrigo Capella, Marcus Cirillo e Nando Viana, além de se apresentar em teatros da região.
Os ingressos custam R$ 20, tanto antecipadamente quanto na hora, valor que já corresponde à meia-entrada para professores, funcionários públicos, estudantes, pessoas acima de 60 anos e músicos que se apresentam na casa. Informações pelo telefone (14) 99133-5099.