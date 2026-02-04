Kassab foi perguntado sobre a situação do PSD em Bauru, sobre a possibilidade de ele ser o vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à reeleição, entre outros. Confira, a seguir, a entrevista:

A programação abordou assuntos centrais da agenda municipalista, com foco em temas de interesse dos gestores de cada localidade, escolhidos por meio de uma pesquisa realizada junto aos prefeitos paulistas – o que torna o encontro uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos e discutir os assuntos que impactam diretamente na vida da população, como reforma tributária, emendas parlamentares para viabilizar obras e projetos, entre outros.

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Governo Estadual e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, falou nesta quarta-feira (4) com o JCNET sobre o cenário do partido em Bauru para as próximas eleições. Ele veio para o evento da Associação Paulista de Município (APM), o Conexão APM, que foi realizado no Alameda Rodoserv Center e contou com prefeitos, vereadores e gestores públicos de 16 cidades da região.

JCNET: Presidente, o PSD em Bauru vive um momento tenso em razão da mudança da pré-candidatura de Lúcia Rosim para deputado estadual, que já tem o vereador Junior Rodrigues como pré-candidato também. E há ainda a expectativa sobre uma pré-candidatura do ex-secretário de Habitação Anderson Prado. Como ficará, afinal, a chapa do PSD em Bauru para a eleição de outubro?

Gilberto Kassab: Bom, o PSD aqui é comandado pela prefeita Suéllen Rosim. A Lúcia não é uma candidata de Bauru, mas candidata do partido. Ela foi convocada e convidada por nós para ser candidata. É uma pessoa muito bem preparada, que nos últimos anos se envolveu muito com políticas públicas no campo social e poderá oferecer na Assembleia Legislativa serviços muito qualificados e representar muito bem a região. O Júnior (Rodrigues) é um vereador que faz um bom trabalho, e se ele quer ter a oportunidade de ser candidato, merece essa oportunidade, tem o nosso respeito. E, afinal de contas, é um direito dele ser candidato, como é um direito a Lúcia. Estamos muito felizes de o PSD ter essa oportunidade de avaliar duas candidaturas. Lá na frente, vamos ver se ficam os dois ou se fica um só. Mas estamos muito tranquilos, isso é normal nas grandes cidades, dentro dos grandes partidos, isso é comum.

JCNET: O PSD concordaria em dar em dar uma anuência (concordância) ao vereador e pré-candidato Junior Rodrigues para uma possível troca de partido para que ele não sofra a perda de mandato?

Kassab: Não, nós temos uma decisão nacional do partido, aí não é decisão estadual, que nos impede de fazer anuências.

JCNET: O senhor pretende se colocar à disposição do governador Tarcísio de Freitas para ser o candidato a vice na possível chapa dele ao governo do Estado?

Kassab: O que existe é a nossa certeza de caminhar com o governador Tarcísio. E na hora certa caberá a ele compor a chapa majoritária.