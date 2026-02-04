05 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
EM BAURU

Kassab fala em tom conciliador sobre as pré-candidaturas do PSD

Por Priscila Medeiros | da Redação
Priscila Medeiros/JCNET
Kassab discursou aos presentes no Conexão APM
Kassab discursou aos presentes no Conexão APM

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Governo Estadual e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, falou nesta quarta-feira (4) com o JCNET sobre o cenário do partido em Bauru para as próximas eleições. Ele veio para o evento da Associação Paulista de Município (APM), o Conexão APM, que foi realizado no Alameda Rodoserv Center e contou com prefeitos, vereadores e gestores públicos de 16 cidades da região.

A programação abordou assuntos centrais da agenda municipalista, com foco em temas de interesse dos gestores de cada localidade, escolhidos por meio de uma pesquisa realizada junto aos prefeitos paulistas – o que torna o encontro uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos e discutir os assuntos que impactam diretamente na vida da população, como reforma tributária, emendas parlamentares para viabilizar obras e projetos, entre outros.

Kassab foi perguntado sobre a situação do PSD em Bauru, sobre a possibilidade de ele ser o vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à reeleição, entre outros. Confira, a seguir, a entrevista:

JCNET: Presidente, o PSD em Bauru vive um momento tenso em razão da mudança da pré-candidatura de Lúcia Rosim para deputado estadual, que já tem o vereador Junior Rodrigues como pré-candidato também. E há ainda a expectativa sobre uma pré-candidatura do ex-secretário de Habitação Anderson Prado. Como ficará, afinal, a chapa do PSD em Bauru para a eleição de outubro?
Gilberto Kassab: Bom, o PSD aqui é comandado pela prefeita Suéllen Rosim. A Lúcia não é uma candidata de Bauru, mas candidata do partido. Ela foi convocada e convidada por nós para ser candidata. É uma pessoa muito bem preparada, que nos últimos anos se envolveu muito com políticas públicas no campo social e poderá oferecer na Assembleia Legislativa serviços muito qualificados e representar muito bem a região. O Júnior (Rodrigues) é um vereador que faz um bom trabalho, e se ele quer ter a oportunidade de ser candidato, merece essa oportunidade, tem o nosso respeito. E, afinal de contas, é um direito dele ser candidato, como é um direito a Lúcia. Estamos muito felizes de o PSD ter essa oportunidade de avaliar duas candidaturas. Lá na frente, vamos ver se ficam os dois ou se fica um só. Mas estamos muito tranquilos, isso é normal nas grandes cidades, dentro dos grandes partidos, isso é comum.

JCNET: O PSD concordaria em dar em dar uma anuência (concordância) ao vereador e pré-candidato Junior Rodrigues para uma possível troca de partido para que ele não sofra a perda de mandato?
Kassab: Não, nós temos uma decisão nacional do partido, aí não é decisão estadual, que nos impede de fazer anuências.

JCNET: O senhor pretende se colocar à disposição do governador Tarcísio de Freitas para ser o candidato a vice na possível chapa dele ao governo do Estado?
Kassab: O que existe é a nossa certeza de caminhar com o governador Tarcísio. E na hora certa caberá a ele compor a chapa majoritária.

Imprensa: Falando sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro à Presidência e a posição do governador Tarcísio de Freitas, qual é a posição do PSD?
Kassab: Olha, o PSD está concentrando suas ações do campo da centro direita, não é? Nós estaremos juntos no segundo turno, no primeiro turno teremos duas candidaturas, a candidatura do PSD, que será de um dos três governadores - Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior ou Eduardo Leite - e do outro lado, pelo PL, o Flávio Bolsonaro. Tenho conversado com Flávio Bolsonaro, temos uma relação bastante clara, um entendimento muito claro de que vamos caminhar no primeiro turno separados, mas no segundo turno estaremos juntos.

Prefeita Suéllen Rosim e Gilberto Kassab
Kassab, Prefieta Suéllen e pré-candidatos à próxima eleição
Kassab, Suéllen, Lúcia Rosim, Dozimar Rosim e AndersonPrado
