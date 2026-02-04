O Noroeste se reapresentou na manhã desta terça-feira, no Centro de Alta Performance, no Estádio Alfredo de Castilho, após a vitória no último domingo contra o Velo Clube por 2 a 0, e iniciou a preparação para o compromisso contra o Santos, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Casas Bahia 2026. A partida será realizada neste domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho.
O elenco deu início aos trabalhos com atividades regenerativas, voltadas principalmente para os atletas que atuaram por mais tempo no compromisso anterior. O objetivo foi acelerar a recuperação física, reduzir o desgaste muscular e manter o grupo em plenas condições para a sequência da competição. Na sequência das atividades, os jogadores foram a campo, onde participaram de trabalhos táticos sob o comando da comissão técnica.
Após o resultado positivo, o Noroeste segue confiante e concentrado na preparação ao longo da semana. A expectativa é manter a intensidade nos treinamentos e chegar bem preparado para mais um compromisso importante no Campeonato Paulista, diante de um adversário tradicional como o Santos.
Ingressos para Noroeste x Santos
Os ingressos para o compromisso entre Noroeste e Santos já estão à venda, com os seguintes valores:
Setores destinados à torcida do Noroeste:
• Arquibancada Eucalipto: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada)
• Arquibancada Central: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia-entrada)
• Cadeira Coberta: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia-entrada)
Setor visitante (Santos):
• Arquibancada Benedito Eleutério: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia-entrada)
Os ingressos podem ser adquiridos a qualquer momento de forma online, por meio do site
https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home
Também já estão disponíveis para venda presencial na Secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico, com atendimento a partir desta quarta-feira (28), das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 12h.
O Noroeste reforça a importância do programa Sócio Torcedor, que oferece benefícios exclusivos, acesso facilitado e vantagens especiais ao longo da temporada. A Secretaria do Clube segue atendendo normalmente sócios e interessados para esclarecimento de dúvidas e novas adesões, que também podem ser realizadas pelo link https://socionoroeste.eleventickets.com/#/.