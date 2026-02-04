O Noroeste se reapresentou na manhã desta terça-feira, no Centro de Alta Performance, no Estádio Alfredo de Castilho, após a vitória no último domingo contra o Velo Clube por 2 a 0, e iniciou a preparação para o compromisso contra o Santos, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Casas Bahia 2026. A partida será realizada neste domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho.

O elenco deu início aos trabalhos com atividades regenerativas, voltadas principalmente para os atletas que atuaram por mais tempo no compromisso anterior. O objetivo foi acelerar a recuperação física, reduzir o desgaste muscular e manter o grupo em plenas condições para a sequência da competição. Na sequência das atividades, os jogadores foram a campo, onde participaram de trabalhos táticos sob o comando da comissão técnica.

Após o resultado positivo, o Noroeste segue confiante e concentrado na preparação ao longo da semana. A expectativa é manter a intensidade nos treinamentos e chegar bem preparado para mais um compromisso importante no Campeonato Paulista, diante de um adversário tradicional como o Santos.

