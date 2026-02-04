A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a ocorrência de chuvas em Bauru e região nesta quarta-feira (4). O dia começou nublado, com condições semelhantes às registradas ontem e a previsão indica aumento da instabilidade durante a tarde.
De acordo com o monitoramento meteorológico, áreas de chuva já se aproximam da região. A primeira faixa de precipitação deve ser fraca, mas, há previsão de chuvas com intensidade moderada a forte, podendo evoluir para tempestade severa, com ventos intensos, chuva volumosa e, possivelmente, granizo, informa a Defesa Civil.
A Defesa Civil orienta que medidas de proteção sejam adotadas e que áreas de risco de alagamento sejam evitadas.
ÁREAS COM RISCO DE ALAGAMENTO
* Avenida Nações Unidas, especialmente nas proximidades das avenidas Duque de Caxias e Rodrigues Alves, assim como sob o pontilhão da ferrovia;
* Avenida Comendador José da Silva Martha, nas imediações da linha férrea e da rua Benevenuto Tiritan;
* Rotatória entre as avenidas José Vicente Aiello e Comendador José da Silva Martha, na Zona Sul;
* Avenida Alfredo Maia, entre as quadras 1 e 4;
* Avenida Waldemar Guimarães Ferreira, no trecho entre a Elias Miguel Maluf e o viaduto da ferrovia;
* Rua São Sebastião e Avenida Daniel Pacífico, especialmente na passagem sobre o rio.