A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a ocorrência de chuvas em Bauru e região nesta quarta-feira (4). O dia começou nublado, com condições semelhantes às registradas ontem e a previsão indica aumento da instabilidade durante a tarde.

De acordo com o monitoramento meteorológico, áreas de chuva já se aproximam da região. A primeira faixa de precipitação deve ser fraca, mas, há previsão de chuvas com intensidade moderada a forte, podendo evoluir para tempestade severa, com ventos intensos, chuva volumosa e, possivelmente, granizo, informa a Defesa Civil.

A Defesa Civil orienta que medidas de proteção sejam adotadas e que áreas de risco de alagamento sejam evitadas.