NESTA QUARTA (4)

Defesa Civil emite alerta severo de chuvas em Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Mateus Ferreira/JC
De acordo com o monitoramento meteorológico, áreas de chuva já se aproximam da região

A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a ocorrência de chuvas em Bauru e região nesta quarta-feira (4). O dia começou nublado, com condições semelhantes às registradas ontem e a previsão indica aumento da instabilidade durante a tarde.

De acordo com o monitoramento meteorológico, áreas de chuva já se aproximam da região. A primeira faixa de precipitação deve ser fraca, mas, há previsão de chuvas com intensidade moderada a forte, podendo evoluir para tempestade severa, com ventos intensos, chuva volumosa e, possivelmente, granizo, informa a Defesa Civil.

A Defesa Civil orienta que medidas de proteção sejam adotadas e que áreas de risco de alagamento sejam evitadas.

ÁREAS COM RISCO DE ALAGAMENTO

* Avenida Nações Unidas, especialmente nas proximidades das avenidas Duque de Caxias e Rodrigues Alves, assim como sob o pontilhão da ferrovia;

* Avenida Comendador José da Silva Martha, nas imediações da linha férrea e da rua Benevenuto Tiritan;

* Rotatória entre as avenidas José Vicente Aiello e Comendador José da Silva Martha, na Zona Sul;

* Avenida Alfredo Maia, entre as quadras 1 e 4;

* Avenida Waldemar Guimarães Ferreira, no trecho entre a Elias Miguel Maluf e o viaduto da ferrovia;

* Rua São Sebastião e Avenida Daniel Pacífico, especialmente na passagem sobre o rio.

