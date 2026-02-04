Esse fim de semana tem dois shows incríveis no Alameda Rodoserv Center. No sábado (7), a partir das 20h, o talentoso Richard Kamiya e banda farão uma apresentação empolgante aos Mamonas Assassinas, tocando os maiores hits da banda como “Pelados em Santos”, “Robocop Gay”, “Vira Vira”, “Sábado de Sol”, “Lá vem o Alemão” e muitos outros.

E na sequência, o grupo vai realizar uma grande homenagem ao rock nacional e internacional tocando sucessos de bandas como Bon Jovi, U2, The Police, R.E.M, Green Day, Aerosmith, Legião Urbana, Capital Inicial, Skank, Jota Quest, Ultraje a Rigor, entre outros. Uma noite que promete muita nostalgia e animação do começo ao fim.

O couvert artístico é R$ 44,90 (3.º lote). Ingressos podem ser adquiridos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações nas mídias sociais e pelo telefone 14 99761-4291.