O Cursinho Popular Sapiens, da Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-Usp), está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos até o dia 19 de fevereiro. O curso é preparatório para vestibulares tradicionais, com foco no Enem, assim como para o Provão Paulista. Das 70 vagas ofertadas, 55 são destinadas a alunos de escolas públicas que já concluíram ou terminarão o ensino médio em 2026, 10 para alunos de escolas particulares com bolsa acima de 75% e cinco para alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio que prestarão o Provão Paulista Seriado.

A inscrição deve ser realizada de maneira online, através de um formulário disponibilizado no Instagram do projeto (@sapiens_cursinho). A seleção é feita por meio de uma prova objetiva presencial com 60 questões, que será aplicada no dia 21 de fevereiro (sábado), e uma análise socioeconômica. Mais informações sobre o conteúdo da prova e sobre o processo de seleção podem ser encontrados no Edital 2026, disponível no Instagram do Cursinho. O valor da inscrição é de R$ 10.

As aulas serão oferecidas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, com possibilidade de aulas extras e simulados aos finais de semana. As aulas serão ministradas por alunos da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-Usp) e da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-Usp).