ESPORTE

Bauru Basket abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Andrews Clayton/Bauru Basket
O confronto será nesta sexta-feira (6), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, válido pelo NBB Caixa
O confronto será nesta sexta-feira (6), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, válido pelo NBB Caixa

O Bauru Basket já iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Cruzeiro, válido pelo NBB Caixa. A partida será disputada nesta sexta-feira (6), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão.

As entradas estão disponíveis exclusivamente de forma online, por meio do site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são de R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para as cadeiras numeradas e R$ 90 para as cadeiras de quadra.

Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais destinados a menores de idade. A gratuidade para crianças de até 7 anos está mantida, sendo necessária a retirada do ingresso de cortesia pelo site antes do dia da partida.

Caso a carga de ingressos colocada à venda não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio Panela de Pressão, uma hora antes do início do jogo.

