A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 108 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira as vagas:
Ajudante de instalação – 1 vaga
Ajudante de motorista – 1 vaga
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Operações - Subsídios, Ofícios e Encerramento Processual – 10 vagas
Analista de Operações I - Recuperação de Crédito – 10 vagas
Analista de Sistemas de Automação – 1 vaga
Apoio Operacional – 2 vagas
Assistente de TI/Desenvolvedor Júnior (PHP + SQL) - Intranet e Suporte – 1 vaga
Atendente (médica e odontológica) – 1 vaga
Auxiliar Administrativo/vendas – 1 vaga
Auxiliar técnico em manutenção – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 3 vagas
Auxiliar Administrativo - Analista de Sinistro – 2 vagas
Auxiliar de armazenamento – 1 vaga
Auxiliar de escritório – 2 vagas
Auxiliar de expedição – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 4 vagas
Auxiliar de manutenção – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 5 vagas
Auxiliar de Segurança do Trabalho – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais 6h noturno (das 16h às 22h) – 1 vaga
Auxiliar Produção – 1 vaga
Carga e descarga – 5 vagas
Cozinheira (o) – 1 vaga
Desenhista mecânico – 1 vaga
Desenvolvedor (a) de TI – Pleno – 1 vaga
Estagiário (a) em Administração e Recepção – 1 vaga
Estágio em Tecnologia da Informação (TI) – 1 vaga
Estágio Estudantes de Pedagogia – 1 vaga
Estágio Home Office para Alunos de Direito – 1 vaga
Estágio para Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração – 1 vaga
Estágio para Estudantes de Arquitetura – 1 vaga
Estágio para Estudantes de Engenharia Civil – 1 vaga
Estágio para Estudantes de Engenharia de Produção – 1 vaga
Laboratorista – 1 vaga
Lavador automotivo – 1 vaga
Montador/instalador – 2 vagas
Motorista – 1 vaga
Operador de telemarketing – 4 vagas
Operador de unidade – 1 vaga
Pedreiro e servente – 4 vagas
Polidor automotivo – 2 vagas
Promotor de serviços – 2 vagas
Recepcionista – 1 vagas
Serviços gerais – 5 vagas
Serviços gerais - apoio loja – 2 vagas
Supervisor – 1 vaga
Técnico em manutenção de equipamentos – 1 vaga
Vaga SDR - auxiliar de vendas – 2 vagas
Vendedor – 2 vagas
Vendedor (a) – 1 vaga
Vendedor de acessórios e estética automotiva – 1 vaga
Vendedor externo – 1 vaga
Vendedor interno loja de plantas (Império das Plantas) – 2 vagas
Vendedora – 1 vaga
Zelador – 1 vaga