A primeira parcial começa muito equilibrada e com poucos erros das duas equipes. O Sesi Bauru abre a primeira vantagem e administra, com bons ataques de Gui Araújo e boa recepção para virada de bola, abrindo 13 a 16 na primeira parada do Suzano Vôlei. O time da casa responde, com a dificuldade do Sesi Bauru na virada de bola, vendo o adversário empatar em 16 a 16. A equipe de Bauru retoma a liderança, com eficiência ofensiva e tem 20 a 21 na segunda parada do time de Suzano. O mandante consegue o contra-ataque em boa defesa, chega no set point em 24 a 23 e força a segunda parada de Anderson Rodrigues. O set se estende e no ponto de bloqueio, o Suzano Vôlei fecha em 27 a 25.

A segunda parcial repete o primeiro set, com os dois times agressivos nas viradas de bola além de pontuarem nos bloqueios. O Sesi Bauru consegue passar a frente após grande bloqueio de Thiery, fazendo 14 a 16, e abrindo vantagem com bom contra-ataque de Gui Araújo e erro do time de Suzano para chegar em 14 a 19 na segunda parada mandante. O time da casa busca uma reação na reta final, pontuando na virada de bola e bloqueio e encostando em 19 a 22. Na inversão 5-1, Marcos Jr. entra, converte o contra-ataque e, no ponto de saque, fecha em 20 a 25.

O terceiro set é novamente de equilíbrio, com os bloqueios do Sesi Bauru mantendo a equipe empatada no set, até a sequência de erros, vendo o time da casa abrir 11 a 8. A equipe de Bauru passa a cometer mais erros na definição de jogadas e usa o segundo tempo em 20 a 14, com Anderson aproveitando para usar o banco de reservas, com entradas de Pedro e Luiz Fernando. O Sesi Bauru tem grande reação durante o set, tirando a vantagem do Suzano Vôlei e encostando em 21 a 20 na grande sequência de Juan nos saques. Apesar da reação bauruense, o time de Suzano administra a vantagem e com contra-ataque fecha o set em 25 a 22.