Em uma partida de mais de três horas, o Sesi Bauru foi superado pelo Suzano Vôlei em 3 sets a 2 (27x25; 20x25; 25x22; 28x30; 15x12). A partida foi disputada na noite dessa segunda-feira (2), na Arena Suzano, válida pela quarta rodada do returno da Superliga 25-26.
Com o resultado, somando mais um ponto, o Sesi Bauru chega aos 20 pontos e sobe para a sétima colocação, com sete vitórias e oito derrotas, em um empate triplo com Vôlei Guarulhos BateuBet (oitavo, pela média de pontos anotados) e Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo (nono, pela média de sets).
O próximo desafio é novamente fora de casa, contra o Praia Clube, na segunda-feira, 9, às 21h30, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube. A partida tem transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
Ao final da partida, Sabino foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei após anotar 44 pontos. Guilherme Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 21 pontos.
O jogo
No confronto direto fora de casa, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.
A primeira parcial começa muito equilibrada e com poucos erros das duas equipes. O Sesi Bauru abre a primeira vantagem e administra, com bons ataques de Gui Araújo e boa recepção para virada de bola, abrindo 13 a 16 na primeira parada do Suzano Vôlei. O time da casa responde, com a dificuldade do Sesi Bauru na virada de bola, vendo o adversário empatar em 16 a 16. A equipe de Bauru retoma a liderança, com eficiência ofensiva e tem 20 a 21 na segunda parada do time de Suzano. O mandante consegue o contra-ataque em boa defesa, chega no set point em 24 a 23 e força a segunda parada de Anderson Rodrigues. O set se estende e no ponto de bloqueio, o Suzano Vôlei fecha em 27 a 25.
A segunda parcial repete o primeiro set, com os dois times agressivos nas viradas de bola além de pontuarem nos bloqueios. O Sesi Bauru consegue passar a frente após grande bloqueio de Thiery, fazendo 14 a 16, e abrindo vantagem com bom contra-ataque de Gui Araújo e erro do time de Suzano para chegar em 14 a 19 na segunda parada mandante. O time da casa busca uma reação na reta final, pontuando na virada de bola e bloqueio e encostando em 19 a 22. Na inversão 5-1, Marcos Jr. entra, converte o contra-ataque e, no ponto de saque, fecha em 20 a 25.
O terceiro set é novamente de equilíbrio, com os bloqueios do Sesi Bauru mantendo a equipe empatada no set, até a sequência de erros, vendo o time da casa abrir 11 a 8. A equipe de Bauru passa a cometer mais erros na definição de jogadas e usa o segundo tempo em 20 a 14, com Anderson aproveitando para usar o banco de reservas, com entradas de Pedro e Luiz Fernando. O Sesi Bauru tem grande reação durante o set, tirando a vantagem do Suzano Vôlei e encostando em 21 a 20 na grande sequência de Juan nos saques. Apesar da reação bauruense, o time de Suzano administra a vantagem e com contra-ataque fecha o set em 25 a 22.
O Suzano Vôlei começa o quarto set pressionando no saque e bloqueio, dificultando o trabalho ofensivo do Sesi Bauru, que para pela primeira vez em 8 a 6 após ponto de saque adversário. A equipe da casa chega a abrir quatro pontos de vantagem, mas o Sesi Bauru cresce defensivamente durante o set, convertendo os contra-ataques para empatar a parcial. Mantendo o volume de jogo, o set se equilibra e o Sesi Bauru toma a liderança na reta final, fazendo 20 a 21 na parada adversária. O Suzano Vôlei segue apostando em seu oposto e chega em 24 a 23 na parada do Sesi Bauru após ponto de saque. Após salvar outros dois pontos do jogo, Guiga consegue o bloqueio para colocar o time de Bauru a frente em 26 a 27 e força a segunda parada do mandante. Após muitas trocas de pontos, Thiery fecha a rede, pontua no bloqueio e vence a parcial em 28 a 30.
No set desempate, a partida é novamente de muito equilíbrio e sucesso nos ataques. O Sesi Bauru consegue impedir a virada de bola do Suzano Vôlei, segura defensivamente e abre 3 a 5 após ataque de Gui Araújo. A equipe da casa se recupera na parcial, pontuando no bloqueio e contra-ataque, retomando a liderança em 6 a 5. Na reta final da parcial, o Suzano Vôlei volta a conquistar o contra-ataque, abrindo 12 a 10 na segunda parada bauruense. A equipe de Suzano chega no match point e no contra-ataque fecha em 15 a 12.