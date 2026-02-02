03 de fevereiro de 2026
TRÂNSITO LIBERADO

Bauru: abelhas picaram avó e netos antes de interdição de viaduto

Por Lilian Grasiela e Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Estrutura foi interditada tanto na parte superior quanto inferior, na rua Azarias Leite, no início da tarde, para retirada dos insetos
Estrutura foi interditada tanto na parte superior quanto inferior, na rua Azarias Leite, no início da tarde, para retirada dos insetos

O enxame de abelhas que se formou nesta segunda-feira (2) no viaduto Juscelino Kubitschek, em Bauru, o que levou à interdição da estrutura tanto na parte superior quanto inferior, na rua Azarias Leite, no início da tarde, para retirada dos insetos, atacou várias pessoas que passavam pelo local, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O caso mais grave foi de uma mulher de 67 anos e seus dois netos, de 2 e 9 anos, que levaram diversas picadas e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. O trecho já está liberado para o trânsito.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, além do Corpo de Bombeiros, apicultor experiente foi chamado para atuar na ocorrência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e Defesa Civil prestaram auxílio com cesto elevatório para que os profissionais tivessem acesso ao interior de uma parte do concreto do viaduto e fizessem o extermínio das abelhas que, segundo os bombeiros, estavam muito agressivas e atacaram vários pedestres.

Uma mulher de 67 anos e dois netos, de 2 e 9 anos, receberam várias picadas, sobretudo a criança mais nova, de acordo com a corporação. Eles foram socorridos conscientes por equipes de emergência e levados à Upa Bela Vista. Conforme os bombeiros, os três já tiveram alta, mas devem permanecer em observação em casa. A reportagem acionou a Prefeitura de Bauru solicitando detalhes sobre o atendimento e aguarda uma resposta.

