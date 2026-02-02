Quando cheguei à Zilor, há pouco mais de um ano, uma das primeiras coisas que me chamou atenção foi a força das pessoas que fazem a empresa acontecer todos os dias, no campo, na indústria, na manutenção, nos escritórios. Gente que acorda cedo, enfrenta rotinas intensas, lida com operações complexas e, mesmo assim, entrega seu trabalho com energia e comprometimento. E foi observando essa realidade tão concreta, tão humana, que percebi que falar sobre saúde mental não poderia ser apenas mais uma campanha: precisava ser parte da nossa cultura.

O Janeiro Branco chega justamente para reforçar essa reflexão. A Organização Mundial da Saúde estima que 15% dos adultos em idade ativa no mundo vivam com algum transtorno mental, enquanto ansiedade e depressão são responsáveis pela perda de cerca de 12 bilhões de dias de trabalho por ano, gerando impacto financeiro global que ultrapassa US$ 1 trilhão. São dados que mostram que o tema é urgente e que atravessa todos os setores da sociedade.

No Brasil, a urgência dessa pauta também é evidente. Em 2024, mais de 472 mil licenças médicas foram concedidas pelo INSS por transtornos mentais, um crescimento de 68% em relação a ano anterior, marcando o maior volume de afastamentos por motivos emocionais da série histórica. Entre trabalhadores rurais, esse cenário também se revela com força. O sofrimento emocional não está restrito às grandes cidades ou aos ambientes corporativos. Afeta também quem está no campo, na operação e em atividades industriais.

É por isso que, na Zilor, esse cuidado não fica restrito ao escritório. Assim como o nosso processo produtivo, que começa no campo, passa pela indústria e chega ao consumidor final, a saúde mental precisa estar presente em todas as etapas da nossa cadeia produtiva. E foi com esse entendimento que, ao longo do último ano, fizemos do tema uma prioridade transversal, conectada a todas as áreas e realidades da empresa.

Durante a pandemia de COVID-19, houve um aumento expressivo nos casos de ansiedade, depressão e burnout no ambiente corporativo. A OMS – Organização Mundial da Saúde - registrou um crescimento de cerca de 25% na prevalência desses transtornos, e pesquisas indicam que 76% dos trabalhadores relataram impactos negativos na saúde mental, com mais da metade em estado de burnout.

Desde 2021, já vínhamos avançando com ações estruturadas aqui na Zilor. Nos últimos semestres, intensificamos esse movimento com iniciativas que tornam o cuidado ainda mais próximo, acessível e parte do dia a dia das nossas operações. Mapeamos os riscos relacionados ao tema, contratamos especialistas, colocamos psicólogas presencialmente em nossas unidades e reforçamos a capacitação da liderança, porque criar ambientes mais acolhedores, baseados em segurança psicológica e diálogo, é fundamental.

Criamos também a Brigada Vida e Saúde, formada por 30 colaboradores voluntários treinados para identificar sinais de sofrimento emocional, oferecer escuta empática e encaminhar colegas para atendimento especializado. É uma rede de apoio construída por quem vive a rotina da operação, e isso no dia a dia faz toda a diferença.

Além disso, disponibilizamos no nosso aplicativo interno um questionário sobre fatores de risco emocionais, permitindo que cada pessoa avalie diariamente seu estado de forma simples e confidencial. A partir dessas informações, nossa equipe de Medicina do Trabalho pode acompanhar de perto e garantir cuidado individualizado, mensurando os resultados em uma ferramenta de indicadores.

No campo regulatório, avançamos ao incluir o mapeamento de fatores psicossociais exigidos pela nova NR-1 em nosso Programa de Gerenciamento de Riscos, trazendo ainda mais atenção e responsabilidade para o tema.

Tudo isso reforça algo que acredito profundamente. Saúde mental não se constrói apenas no Janeiro Branco ou no Setembro Amarelo, ela se constrói todos os dias, na forma como nos relacionamos, como lideramos e como reconhecemos o valor das pessoas. Nosso compromisso é seguir evoluindo, levando o cuidado para onde ele realmente faz diferença: para a vida real de quem faz a Zilor acontecer.