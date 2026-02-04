A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) segue consolidando seu protagonismo no cenário nacional do polo aquático. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) convocou atletas e profissionais da entidade para dois períodos de treinamentos das seleções brasileiras de base, que serão realizados na Arena ABDA, em Bauru (SP).
Os treinamentos fazem parte da implementação da parceria institucional entre a ABDA e a CBDA, oficializada no final de 2025, que reconhece a entidade bauruense como a “Casa da Base do Polo Aquático Brasileiro”. O acordo estabelece a Arena ABDA como o principal centro de desenvolvimento, preparação e intercâmbio técnico das seleções nacionais de base da modalidade.
Sub-16 - O primeiro treinamento acontece entre os dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro, reunindo 20 atletas da categoria Sub-16. A atividade integra o processo de preparação da equipe que poderá representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-16, previsto para maio de 2026, em local ainda a ser confirmado, e no Campeonato Mundial Sub-16, que será disputado em Zagreb, na Croácia, de 3 a 9 de agosto de 2026, com participação do Brasil condicionada à disponibilidade orçamentária.
A ABDA estará representada nesse treinamento pelos atletas convocados Eraldo Junior Murque de Carvalho Lino, Gabriel Henrique Moraes Ferraz, Gabriel Martins Berbet e Otavio Henrique Gonçalves Celestino. Também foram convocados profissionais da entidade para integrar a comissão técnica: o treinador Alexandre Blan Dezani, o fisiologista Gabriel Motta Pinheiro Brisola, o preparador físico Thiago Dal Medico e o coordenador técnico Paulo Rogério de Moraes Rocha.
Sub-18 - Já o segundo período de treinamentos será realizado nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, com a convocação de 23 atletas da categoria Sub-18. A preparação visa a formação da equipe que poderá representar o Brasil no Campeonato Mundial Sub-18, programado para ocorrer em Rio Maior, em Portugal, de 27 de junho a 4 de julho de 2026. A participação do Brasil neste campeonato também está condicionada à disponibilidade orçamentária.
Neste grupo, a ABDA tem seis atletas convocados: Danilo Santos Martins, Fabrício Fernando Ferreira, José Carlos Marques Fernandes, Kauã Henrique de Oliveira Vital, Victor Hugo dos Santos Ferreira e Victor Hugo Mendes Rodrigues de Souza. A comissão técnica conta novamente com o coordenador técnico Paulo Rogério de Moraes Rocha, além do preparador físico Vinicius Garcia, ambos da ABDA.
A realização destes treinamentos na Arena ABDA reforça o reconhecimento da infraestrutura, da metodologia e do trabalho de formação desenvolvido pela entidade, que passa a desempenhar papel estratégico no fortalecimento das seleções brasileiras de base e no futuro do polo aquático nacional.
A ABDA é um projeto sem fins lucrativos mantido pela Zopone Engenharia e Comércio LTDA e apoiado pela Z-Incorporações. A ABDA está certificada junto ao Ministério do Esporte para captação de recursos via Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o auxílio dos parceiros Confiança Supermercados, Cart, Unimed Bauru, Semel e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).