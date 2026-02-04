A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) segue consolidando seu protagonismo no cenário nacional do polo aquático. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) convocou atletas e profissionais da entidade para dois períodos de treinamentos das seleções brasileiras de base, que serão realizados na Arena ABDA, em Bauru (SP).

Os treinamentos fazem parte da implementação da parceria institucional entre a ABDA e a CBDA, oficializada no final de 2025, que reconhece a entidade bauruense como a “Casa da Base do Polo Aquático Brasileiro”. O acordo estabelece a Arena ABDA como o principal centro de desenvolvimento, preparação e intercâmbio técnico das seleções nacionais de base da modalidade.

Sub-16 - O primeiro treinamento acontece entre os dias 28 de janeiro e 1 de fevereiro, reunindo 20 atletas da categoria Sub-16. A atividade integra o processo de preparação da equipe que poderá representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-16, previsto para maio de 2026, em local ainda a ser confirmado, e no Campeonato Mundial Sub-16, que será disputado em Zagreb, na Croácia, de 3 a 9 de agosto de 2026, com participação do Brasil condicionada à disponibilidade orçamentária.