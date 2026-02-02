A rotatória entre as avenidas José Vicente Aiello e Comendador José da Silva Martha, na Zona Sul, é ponto crítico para os motoristas de Bauru quando chove. Os alagamentos no cruzamento são recorrentes há muitos anos, e as reclamações sobre a falta de escoamento do local aumentam a cada temporal.

As enchentes atingem a rotatória com intensidade por conta da localização próxima à linha férrea, onde o terreno é plano. Outro motivo que acentua a chegada das águas é o declive dos dois lados da avenida Comendador José da Silva Martha; de um lado, há o córrego Água da Ressaca e, do outro, o Água da Forquilha, que se juntam pouco à frente da rotatória e desaguam no Rio Bauru.

O curso natural das águas da região explica o acúmulo de chuva e, com o assoreamento dos córregos (concentração de terra no fundo dos rios que gera a subida do leito), o problema piora substancialmente a cada ano.