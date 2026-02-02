03 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRÂNSITO BLOQUEADO

Enxame de abelhas interdita viaduto em Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Viaduto interditado nesta segunda-feira (2)
Viaduto interditado nesta segunda-feira (2)

O viaduto João Simonetti, localizado na rua Treze de Maio, no Centro de Bauru, está com trânsito lento em função da interdição do viaduto Juscelino Kubitschek, que foi completamente interditado nesta segunda-feira (2) tanto na parte superior quanto inferior, na rua Azarias Leite, devido a um enxame de abelhas que se formou no local.

O Corpo de Bombeiros esteve no elevado para preservar a área, acompanhado de um apicultor experiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e a Defesa Civil prestaram auxílio com um cesto elevatório para a captura e posterior transposição dos insetos em segurança.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários