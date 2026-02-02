O viaduto João Simonetti, localizado na rua Treze de Maio, no Centro de Bauru, está com trânsito lento em função da interdição do viaduto Juscelino Kubitschek, que foi completamente interditado nesta segunda-feira (2) tanto na parte superior quanto inferior, na rua Azarias Leite, devido a um enxame de abelhas que se formou no local.

O Corpo de Bombeiros esteve no elevado para preservar a área, acompanhado de um apicultor experiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e a Defesa Civil prestaram auxílio com um cesto elevatório para a captura e posterior transposição dos insetos em segurança.