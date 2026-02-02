O majestoso e famoso flamboyant do Bar do Jura, também conhecido como "Bar da árvore", no quarteirão cinco da rua Aviador Ribeiro de Barros, que abrigava seus frequentadores, não resistiu à força dos ventos que atingiram a região do Jardim Europa e caiu na manhã deste domingo (1).

De acordo com técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), responsáveis pela retirada da árvore, ela tinha entre 15 e 18 metros de altura e cerca de 40 anos de idade. A árvore ficava dentro da área do bar e caiu sobre a fiação elétrica.

Uma parte do tronco será deixada pela Semab para servir como lembrança da suntuosidade e da beleza da árvore, que abrigou muitas histórias dos clientes do Bar do Jura.