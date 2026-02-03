Com o início do calendário de vencimento do IPVA 2026 em São Paulo, um dado chama a atenção: Bauru já acumula mais de 132 mil dívidas do imposto protestadas desde 2012, quando a Procuradoria Geral do Estado (PGE) passou a encaminhar os débitos para cobrança em Cartório. Somente em valores, o montante que foi apresentado ao Cartório e protestado de 2012 até 2025 chega a R$ 625,9 milhões.

Desse total, 18,6 mil dívidas já foram quitadas junto à Fazenda do Estado, mas continuam protestadas por falta de pedido de cancelamento por parte dos devedores. Esses casos somam mais de R$ 32,5 milhões e podem ser regularizados de forma simples e totalmente digital pelo site www.protestosp.com.br, mediante o pagamento das taxas cartorárias.

O IPVA é um dos primeiros tributos do ano e deve ser pago pelos proprietários dos mais de 19,2 milhões de veículos sujeitos à tributação no Estado. A falta de pagamento pode levar o nome do contribuinte a protesto em Cartório, o que acarreta restrições de crédito, dificuldades para financiamentos e outras limitações financeiras.