Entre o movimento do ciclismo e a arte de percorrer caminhos, a programação do Sesc Bauru de fevereiro une a sétima arte à aventura na Mostra “Cine Ciclos” que tem exibições gratuitas que acontecem no Hall do Auditório da Unidade.
Durante a mostra, cada dia apresenta um etapa dessa jornada: no primeiro dia, intitulada Sprint (curta-metragem) traz a largada: filme curto, intenso e cheio de energia para acelerar o coração; no segundo dia, entra em cena o momento chamado Cadenciada (média metragem) quando o ritmo se ajusta, e o público embarca em aventuras; o terceiro dia traz à tona a Paisagem (longa metragem) para um pedal contemplativo, para mergulhar em viagens, territórios e histórias de superação que cruzam horizontes.
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
Confira a programação da Mostra “Cine Ciclos”:
Dia 3. Terça. 19h, 19h30, 20h e 20h30.
Hall do Auditório. Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência de cada sessão. Grátis. Classificação 14 anos.
Exibição | Uhuru
Dir.: Carlos Farrera | Espanha | 2025 | 12min
Um homem, uma bike, um antigo vulcão. O ciclista Dani Cristancho vai do topo do Kilimanjaro, a 5.895 metros, até a poeira, para realizar uma ideia selvagem: descer de bike a maior montanha da África.
Dia 4. Quarta. 19h e 19h45.
Hall do Auditório. Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência de cada sessão. Grátis. Classificação 14 anos.
Exibição | Emil&Karl
Dir.: Holger Wimmer | Alemanha | 2025 | 30min
O filme acompanha Jakob e Konne, dois pais aventureiros, em um passeio de mountain bike de seis dias pelos Alpes Suíços - 180 quilômetros com 6.000 metros de altitude ao redor do Parque Nacional Suíço. Seus dois "copilotos", Karl e Emil, têm dois anos e meio.
Dia 5. Quinta. 19h.
Hall do Auditório. Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência. Grátis. Classificação 14 anos.
bate-papo | Na Trilha Com Homem Livre
Com Danilo Perrotti
O ciclista brasileiro Danilo Perrotti do documentário "Homem Livre" fala sobre sua trajetória e os desafios enfrentados ao realizar a viagem ao redor do mundo sobre uma bicicleta saindo de Belo Horizonte e retornando a mesma cidade, depois de percorrer 50 mil quilômetros por 59 países, durante 3 anos, 3 meses e 3 dias.
Exibição | Homem Livre
Dir.: Gisele Mirabai | Brasil | 2015 | 82min
Homem Livre conta a experiência do brasileiro Danilo Perrotti Machado, que percorreu 50 mil quilômetros ao redor do mundo sobre uma bicicleta. O filme traz seus desafios, os encontros com pessoas de diferentes culturas e religiões e tudo que ele viu, sentiu e viveu ao pedalar sozinho durante três anos, três meses e três dias por 59 países do planeta Terra.