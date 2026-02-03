Entre o movimento do ciclismo e a arte de percorrer caminhos, a programação do Sesc Bauru de fevereiro une a sétima arte à aventura na Mostra “Cine Ciclos” que tem exibições gratuitas que acontecem no Hall do Auditório da Unidade.

Durante a mostra, cada dia apresenta um etapa dessa jornada: no primeiro dia, intitulada Sprint (curta-metragem) traz a largada: filme curto, intenso e cheio de energia para acelerar o coração; no segundo dia, entra em cena o momento chamado Cadenciada (média metragem) quando o ritmo se ajusta, e o público embarca em aventuras; o terceiro dia traz à tona a Paisagem (longa metragem) para um pedal contemplativo, para mergulhar em viagens, territórios e histórias de superação que cruzam horizontes.

O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.