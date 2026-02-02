O Sesi Bauru terá mais um grande desafio pela frente. O time de Bauru enfrenta o Suzano Vôlei fora de casa em confronto direto pela Superliga 25-26. A partida será nesta segunda-feira (2), às 21h, na Arena Suzano, pela quarta rodada do returno da liga nacional, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.

Na última rodada, o Sesi Bauru conquistou uma virada incrível contra o Itambé Minas em 3 sets a 2, chegando em 19 pontos na sétima colocação, com sete vitórias e sete derrotas. O time de Suzano também venceu sua última partida na liga, com 3 a 0 sobre o Joinville Vôlei, para chegar em 22 pontos nas mesmas sete vitórias e sete derrotas, ocupando a sexta colocação.

As duas equipes já se encontraram quatro vezes na temporada, com vantagem para o time de Suzano. O Sesi Bauru venceu na primeira fase do Paulista 2025, enquanto o Suzano Vôlei saiu vitorioso nos dois jogos da fase eliminatória do estadual e no primeiro turno da Superliga 25-26. Com 14 pontos, Marcos Jr. foi o maior pontuador do Sesi Bauru no duelo da liga nacional.