Com alguns atletas, a bola não rola: ela obedece. Carlão é um desses. Quando ela chega ao encontro de seus pés, parece já saber o caminho do gol. Diante do apoio da torcida na arquibancada do Alfredão, na noite deste domingo (1), na vitória por 2 a 0 diante do Velo Clube, no Paulistão, o careca mais amado do futebol paulista fez o seu gol de número 30 com a camisa alvirrubra. Foram 69 jogos. A marca de 70 partidas será diante do Santos.

A média impressiona: Carlão marca, em média, um gol a cada 207 minutos. Ou seja, aproximadamente um gol a cada dois jogos. Ao todo, pela Maquininha Vermelha, o atacante já disputou duas Séries A2, uma Copa Paulista e está em sua segunda disputa da Série A1 do Paulistão.

Fora da zona de rebaixamento, na 13ª colocação (caem o 15º e o 16º), o Noroeste, sob comando do técnico Guilherme Alves, tem mais uma semana cheia para trabalhar com o objetivo de receber o Peixe no domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho. Existe a possibilidade de Neymar vir para Bauru.