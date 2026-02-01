O Noroeste derrotou o Velo Clube por 2 a 0 na noite deste domingo (1) em Bauru. Com isso, vence pela primeira vez no Paulistão, chega a 7 pontos, vai à 13ª colocação e deixa a zona de rebaixamento. Com 4 pontos, o Velo entra na zona da degola e faz companhia à Ponte Preta, que tem apenas 1.

O primeiro gol do Norusca foi marcado pelo zagueiro Ronaldo, aos 34 minutos de um primeiro tempo muito bom da equipe bauruense. Ronaldo substituiu Maicon, machucado. Carlão fechou a vitória com um gol no final do jogo, aos 39 minutos do segundo tempo, depois de rápido contra-ataque. É o quarto gol dele neste Paulistão. Com a camisa do Noroeste, Carlão chega a marca de 30 gols.

No segundo tempo, o Norusca reduziu a pressão e jogou mais para defender o resultado. O Velo cresceu, até por necessidade, e teve chances de gol, mas o goleiro Luiz Daniel esteve sempre atento. E, no final, veio o alívio, com o gol de Carlão. A torcida cantou alto até o encerramento da partida.