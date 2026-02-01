Mesmo diante de um adversário mais rico, favorito e com elenco mais caro, o Corinthians resistiu às dificuldades fora de campo, impôs seu jogo e conquistou a Supercopa Rei ao vencer o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º), em Brasília, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto.

O duelo foi disputado no Mané Garrincha, diante de um público dividido entre torcedores alvinegros e rubro-negros. Com capacidade para 72.788 pessoas, o estádio recebeu caravanas das duas equipes, com destaque para a mobilização corintiana: apenas de torcidas organizadas, 101 ônibus partiram de São Paulo rumo ao Distrito Federal. Ao todo, o duelo recebeu 71.244 pessoas.

Em campo, o confronto colocou frente a frente os campeões das duas principais competições nacionais da temporada passada. O Flamengo chegou à final da Supercopa Rei credenciado pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025, conquistado pela equipe comandada por Filipe Luís com 79 pontos, três a mais do que o Palmeiras. Já o Corinthians assegurou vaga na decisão após encerrar o ano com a conquista da Copa do Brasil, obtida diante do Vasco, em final disputada no Maracanã.