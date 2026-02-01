Mesmo diante de um adversário mais rico, favorito e com elenco mais caro, o Corinthians resistiu às dificuldades fora de campo, impôs seu jogo e conquistou a Supercopa Rei ao vencer o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º), em Brasília, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto.
O duelo foi disputado no Mané Garrincha, diante de um público dividido entre torcedores alvinegros e rubro-negros. Com capacidade para 72.788 pessoas, o estádio recebeu caravanas das duas equipes, com destaque para a mobilização corintiana: apenas de torcidas organizadas, 101 ônibus partiram de São Paulo rumo ao Distrito Federal. Ao todo, o duelo recebeu 71.244 pessoas.
Em campo, o confronto colocou frente a frente os campeões das duas principais competições nacionais da temporada passada. O Flamengo chegou à final da Supercopa Rei credenciado pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025, conquistado pela equipe comandada por Filipe Luís com 79 pontos, três a mais do que o Palmeiras. Já o Corinthians assegurou vaga na decisão após encerrar o ano com a conquista da Copa do Brasil, obtida diante do Vasco, em final disputada no Maracanã.
Apesar da condição semelhante no aspecto esportivo, Corinthians e Flamengo vivem realidades financeiras distintas. Enquanto o clube paulista enfrenta limitações orçamentárias e um cenário de maior contenção de gastos, o time carioca se apoia em um poder de investimento muito superior, que o mantém como protagonista recorrente no futebol brasileiro.
Essa diferença ficou evidente ainda na preparação para a temporada. Na mesma semana em que o Corinthians recuou de uma negociação por falta de caixa, o Flamengo fechou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro ao repatriar Lucas Paquetá, por R$ 260,5 milhões. O meia iniciou a decisão no banco de reservas e foi acionado no segundo tempo.