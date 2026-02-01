A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Habitação, entregou neste sábado (31) as matrículas habitacionais do Parque Santa Cândida. A entrega contou com a presença da prefeita Suéllen Rosim, do secretário de Habitação, Anderson Prado, de secretários e vereadores. A entrega ocorreu durante o evento ‘Cidade Solidária’, na Emef Waldomiro Fantini.
Ao todo, 34 famílias receberam as matrículas, registradas em cartório, e com o certificado de participação no programa de regularização. A prefeita Suéllen Rosim comentou que a regularização fundiária é uma das principais ações da Secretaria de Habitação, criada no ano passado. “A Secretaria de Habitação foi criada para melhorar as ações neste segmento, e em poucos meses já tivemos resultados importantes, como a regularização da Vila Cristiana, entregue no final do ano passado, e agora no Parque Santa Cândida. Essa conquista é muito importante para cada morador”, frisou a prefeita, que entregou a matrícula ao morador Marcílio Dalto, representando todos os contemplados.
O secretário de Habitação, Anderson Prado, em seu último ato antes de deixar a pasta, também destacou o trabalho realizado nos últimos meses. “Agradeço a todos os servidores da Secretaria de Habitação, que se empenharam para realizarmos duas entregas, uma no final do ano passado na Vila Cristiana, e agora no Parque Santa Cândida. São ações que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou o secretário, que nao estará mais no cargo a partir desta segunda-feira (2), assim como a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim. “Esse é o meu último evento na Secretaria de Assistência Social, e ficamos sempre felizes em ver o resultado de um trabalho de toda a equipe da prefeitura, que se empenhou para entregar as regularizações”, disse Lúcia Rosim.
O vereador Cabo Helinho, vice-presidente da Câmara Municipal, falou em nome do Legislativo. “A Câmara sempre cobra ações efetivas para a população, e reconhecemos quando o resultado é atingido. As regularizações beneficiam as famílias que agora terão a segurança de morar no imóvel que é seu”, disse.
O vereador Júnior Rodrigues também destacou a ação. “Nada mais importante para uma família do que ter a sua casa própria, sem o risco de ter que sair, sofrer uma reintegração de posse, então é sempre uma grande satisfação ver a entrega das matrículas”, comentou. Já o vereador Edson Miguel avalia que agora as famílias terão a segurança de morar no imóvel que pertence a elas. “Muitos moradores nos procuraram, ainda no mandato passado, a respeito da necessidade de regularização. Foram várias etapas, que agora foram concluídas e as famílias terão a segurança de morar na casa regularizada, é dignidade para as pessoas que mais precisam”, concluiu.
Participaram do evento a prefeita Suéllen Rosim, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, os secretários de Habitação, Anderson Prado; de Assistência Social, Lúcia Rosim; de Governo, Renato Purini; da Administração, Cristiano Zamboni; de Cultura, Roger Barude; da Educação, Nilson Ghirardello; de Agricultura e Abastecimento, Simone Pongitore; de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Jurandir Posca; de Infraestrutura, Pérola Zanotto; de Serviços Urbanos, Jorge Luis de Souza; e de Comunicação e Eventos, Carlos Agra; o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elaine Lúcia Costa Dias, e o presidente da Emdurb, Donizete do Carmo dos Santos, os vereadores Cabo Helinho, vice-presidente da Câmara Municipal, Júnior Rodrigues, Edson Miguel e Beto Móveis, além de servidores e moradores da região.