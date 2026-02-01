A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Habitação, entregou neste sábado (31) as matrículas habitacionais do Parque Santa Cândida. A entrega contou com a presença da prefeita Suéllen Rosim, do secretário de Habitação, Anderson Prado, de secretários e vereadores. A entrega ocorreu durante o evento ‘Cidade Solidária’, na Emef Waldomiro Fantini.

Ao todo, 34 famílias receberam as matrículas, registradas em cartório, e com o certificado de participação no programa de regularização. A prefeita Suéllen Rosim comentou que a regularização fundiária é uma das principais ações da Secretaria de Habitação, criada no ano passado. “A Secretaria de Habitação foi criada para melhorar as ações neste segmento, e em poucos meses já tivemos resultados importantes, como a regularização da Vila Cristiana, entregue no final do ano passado, e agora no Parque Santa Cândida. Essa conquista é muito importante para cada morador”, frisou a prefeita, que entregou a matrícula ao morador Marcílio Dalto, representando todos os contemplados.

O secretário de Habitação, Anderson Prado, em seu último ato antes de deixar a pasta, também destacou o trabalho realizado nos últimos meses. “Agradeço a todos os servidores da Secretaria de Habitação, que se empenharam para realizarmos duas entregas, uma no final do ano passado na Vila Cristiana, e agora no Parque Santa Cândida. São ações que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou o secretário, que nao estará mais no cargo a partir desta segunda-feira (2), assim como a secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim. “Esse é o meu último evento na Secretaria de Assistência Social, e ficamos sempre felizes em ver o resultado de um trabalho de toda a equipe da prefeitura, que se empenhou para entregar as regularizações”, disse Lúcia Rosim.