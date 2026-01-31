Cerca de 100 moradores do Parque Manchester (Zona Leste de Bauru) realizaram, na manhã deste sábado (31), um protesto para cobrar melhorias na infraestrutura da região, especialmente a pavimentação das vias. A mobilização teve início por volta das 9h, após o surgimento de erosões que, segundo relatos, chegaram a expor a rede de esgoto e provocar atoleiros, deixando veículos presos em buracos.

A manifestação contou com a presença dos vereadores Estela Almagro (PT), José Roberto Segalla (União Brasil), Pastor Bira (Podemos), Mané Losila (MDB) e Junior Lokadora (Podemos). De acordo com os moradores, o bairro não deverá ser contemplado com obras de asfaltamento, mesmo após a Prefeitura de Bauru investir em uma nova usina de asfalto, viabilizada por investimento público de R$ 3,9 milhões, conforme noticiado pelo JC/JCNET em julho de 2024. A justificativa apresentada por representantes do município e por vereadores aos moradores seria a existência de implicações burocráticas e ambientais do loteamento.

A comerciante Terezinha Dias Medeiros, moradora do bairro, afirma que a principal alegação do poder público está relacionada à chamada popularmente “Lei do Cerrado”, leis que impõem restrições à ocupação do solo em áreas com vegetação nativa e de proteção ambiental. Apesar disso, moradores questionam a decisão, já que arcam com impostos municipais, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxa de iluminação pública, além de possuírem imóveis próprios, muitos deles financiados pela Caixa Econômica Federal. Segundo Terezinha, o bairro reúne mais de 500 residências. “Pagamos todos as taxas, temos documentação das casas e até a numeração oficial emitida pela Prefeitura. Mesmo assim, quando pedimos asfalto, recebemos uma negativa. É como se o nosso bairro fosse esquecido”, relata.