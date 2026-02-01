O período chuvoso marca, novamente, o início de um importante capítulo para centenas de famílias do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A Aperam BioEnergia deu início ao novo ciclo do Programa Raízes do Vale, que, nesta safra 2025/2026, alcança 24 comunidades, cerca de 260 famílias e 120 hectares de terras cedidas pela empresa (em regime de comodato) para o plantio da agricultura familiar em consórcio com o eucalipto renovável da Aperam.

A grande novidade deste ciclo é a introdução de variedades biofortificadas de batata-doce, resultado de uma parceria entre a Aperam BioEnergia, Fundação Aperam Acesita e a Universidade Estadual Paulista (Unesp). Em desenvolvimento desde 2012, as cultivares - Maria Eduarda, Maria Isabel e Maria Rita - possuem até 20 vezes mais betacaroteno (precursor da vitamina A) do que a cenoura. Segundo o Ministério da Saúde, regiões brasileiras como o Vale do Jequitinhonha apresentam índices acentuados de deficiência desse nutriente, condição que afeta especialmente o desenvolvimento infantil.

"A proposta foi desenvolver um alimento naturalmente rico em vitamina A, capaz de suprir a necessidade nutricional e, ao mesmo tempo, fazer parte da alimentação cotidiana do brasileiro. A tecnologia social e as cultivares, fruto de anos de pesquisa, estão disponíveis para toda a sociedade, especialmente agricultores familiares e de subsistência", explica Pablo Forlan Vargas, professor da Unesp e coordenador executivo do Centro de Raízes e Amidos Tropicais.