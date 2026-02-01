O período chuvoso marca, novamente, o início de um importante capítulo para centenas de famílias do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A Aperam BioEnergia deu início ao novo ciclo do Programa Raízes do Vale, que, nesta safra 2025/2026, alcança 24 comunidades, cerca de 260 famílias e 120 hectares de terras cedidas pela empresa (em regime de comodato) para o plantio da agricultura familiar em consórcio com o eucalipto renovável da Aperam.
A grande novidade deste ciclo é a introdução de variedades biofortificadas de batata-doce, resultado de uma parceria entre a Aperam BioEnergia, Fundação Aperam Acesita e a Universidade Estadual Paulista (Unesp). Em desenvolvimento desde 2012, as cultivares - Maria Eduarda, Maria Isabel e Maria Rita - possuem até 20 vezes mais betacaroteno (precursor da vitamina A) do que a cenoura. Segundo o Ministério da Saúde, regiões brasileiras como o Vale do Jequitinhonha apresentam índices acentuados de deficiência desse nutriente, condição que afeta especialmente o desenvolvimento infantil.
"A proposta foi desenvolver um alimento naturalmente rico em vitamina A, capaz de suprir a necessidade nutricional e, ao mesmo tempo, fazer parte da alimentação cotidiana do brasileiro. A tecnologia social e as cultivares, fruto de anos de pesquisa, estão disponíveis para toda a sociedade, especialmente agricultores familiares e de subsistência", explica Pablo Forlan Vargas, professor da Unesp e coordenador executivo do Centro de Raízes e Amidos Tropicais.
O professor reforça que todas as ações no território serão conduzidas considerando a experiência acumulada pelo Raízes do Vale e o conhecimento dos agricultores familiares sobre o solo e o clima da região. "Realizaremos visitas técnicas regulares para acompanhar o cultivo, o desenvolvimento das plantas, a colheita e os resultados obtidos", afirma.
Para Tony Terra Beraldo, gerente de Responsabilidade Social da Aperam BioEnergia, a introdução das variedades biofortificadas tem potencial para melhorar a qualidade alimentar das famílias e ampliar o impacto social e nutricional do programa. "O cultivo da batata-doce biofortificada foi iniciado em três comunidades-piloto, onde especialistas da Unesp acompanharão cada etapa da safra. A expectativa é expandir a experiência para todas as comunidades do Raízes do Vale já na próxima temporada", ressalta.
Além da batata-doce, o Raízes do Vale estimula o cultivo de culturas tradicionais da agricultura familiar. Nesta safra, a Aperam BioEnergia distribuiu sementes de milho e feijão - 800 kg e 900 kg, respectivamente -, adubos e apoio para o cultivo de mandioca, amendoim, melancia, abóbora, andu, quiabo e outras variedades adaptadas ao clima local.
Diversificação e segurança alimentar
Uma das comunidades que recebeu as cultivares biofortificadas de batata-doce é Ribeirão dos Santos Acima, no município de Minas Novas. Tradicionalmente dedicada ao cultivo da mandioca, a comunidade agora vive a expectativa de ampliar sua produção com a nova variedade introduzida pelo programa. "A parceria com a Aperam tem ampliado nossa produção e fortalecido a renda das famílias. Agora, com a batata-doce, esperamos diversificar ainda mais e melhorar a qualidade da alimentação", afirma Maurílio Alves da Silva, produtor rural e integrante da associação local. Hoje, 13 famílias cultivam mandioca em cinco hectares de terras cedidas pela Aperam BioEnergia. A colheita abastece a fábrica de farinha local e o produto é comercializado no Mercado Municipal de Minas Novas e em cidades vizinhas. "Boa parte do nosso sustento vem dessa produção. A farinha feita aqui tem boa saída e já é reconhecida na região", explica Maurílio.
Apoio técnico e agricultura familiar fortalecida
No Raízes do Vale, cada comunidade recebe, em comodato, até cinco hectares dentro das áreas de florestas plantadas de eucalipto da Aperam BioEnergia. A empresa oferece apoio completo para o preparo do solo e assistência agronômica para o cultivo de culturas voltadas à agricultura familiar. Os moradores também passam por treinamentos de educação ambiental e segurança no trabalho e recebem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para as atividades de manejo.
"A contribuição da Aperam vai muito além do acesso à terra. Temos apoio técnico, insumos e orientação permanente. Isso faz toda diferença para garantir uma produção forte e sustentável. Tudo isso tem contribuído para resultados cada vez melhores", destaca Maurílio.
A última safra do Raízes do Vale (2024/2025) já havia apresentado resultados expressivos. Foram contabilizadas mais de 4,7 toneladas de feijão, 3,6 toneladas de milho e 17 toneladas de mandioca. Considerando apenas essas principais culturas, o volume total ultrapassou 25 toneladas de alimentos.
E o novo ciclo tende a ampliar ainda mais esse impacto. "O Raízes do Vale mostra que é possível integrar floresta, agricultura e comunidade em um modelo sustentável, que gera renda, diversidade produtiva e segurança alimentar", conclui Tony Terra.