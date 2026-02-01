02 de fevereiro de 2026
da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Desistência de projetos relacionados à melhoria da saúde tem uma série de explicações, como a falta de energia e o estresse

Em janeiro, as pessoas se organizam e começam a cumprir suas resoluções de ano novo. E isso significa, para muitos, fazer a matrícula em uma academia, seguir uma rotina alimentar rigorosa e alcançar o "shape" o mais rápido possível.

Contudo, quando chega abril, a realidade rouba a cena: agendas lotadas, cansaço, estresse e a frustração de não ver resultados imediatos causam uma grande desistência.

Segundo o professor de cinesiologia da Universidade do Texas (EUA) Adam Annaccone, isso ocorre devido as pessoas não seguirem uma estratégia que impulsione consistência e disciplina.

"Minha mensagem principal é que, se você está começando do zero, não tente chegar a nove ou dez. Comece do zero e vá para um, é um pequeno passo de cada vez. Se você é sedentário e se torna um pouco mais ativo, isso é positivo. Trata-se de mudar um comportamento", revela.

Outro ponto para levar em consideração é não ter um déficit de energia quando for cumprir suas metas. Segundo Annaccone, a falta de sono, a alimentação inconsistente e o aumento do estresse podem levar ao que ele chama de "crise de energia", responsável pela perda da paciência e do foco.

"Com a idade, os músculos tendem a perder a elasticidade. Manter essa mobilidade e flexibilidade ajuda a manter nosso corpo funcionando", explica.

Por que o 'Projeto Verão' falha (e não dura)?

Mentalidade de curto prazo: A busca por uma "solução rápida" leva à desistência assim que os resultados estéticos iniciais cessam ou quando a motivação do verão passa.

Restrição extrema: Mudanças drásticas na alimentação e no treino são difíceis de manter, gerando frustração, compulsão alimentar e abandono.

Falta de constância: Resultados duradouros vêm da repetição e regularidade, não de intensidades pontuais (como treinar apenas 1 mês antes de viajar).

O "efeito sanfona": Pausar no frio faz com que os ganhos obtidos no verão sejam perdidos, reiniciando o ciclo de angústia no ano seguinte.

Mudança de foco: 'Projeto Inverno'

Especialistas e influenciadores fitness sugerem inverter a lógica: o verdadeiro "projeto verão" começa no inverno.

Construção base: O frio é ideal para o fortalecimento muscular e tratamentos estéticos que exigem menos exposição solar.

Hábito vs. Sazonalidade: Transformar o impulso de janeiro em uma rotina sustentável transforma a saúde em um estilo de vida, não apenas uma meta passageira.

Constância vence a intensidade: É melhor treinar de forma moderada e constante o ano todo do que exagerar e desistir, evitado lesões e distúrbios alimentares.

