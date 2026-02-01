Em janeiro, as pessoas se organizam e começam a cumprir suas resoluções de ano novo. E isso significa, para muitos, fazer a matrícula em uma academia, seguir uma rotina alimentar rigorosa e alcançar o "shape" o mais rápido possível.

Contudo, quando chega abril, a realidade rouba a cena: agendas lotadas, cansaço, estresse e a frustração de não ver resultados imediatos causam uma grande desistência.

Segundo o professor de cinesiologia da Universidade do Texas (EUA) Adam Annaccone, isso ocorre devido as pessoas não seguirem uma estratégia que impulsione consistência e disciplina.